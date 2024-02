Dinslaken. Christina Modrzejewski wollte die erste Miss Germany mit Handicap werden. Am Samstagabend kämpfte sie dafür im Finale. Wie weit sie gekommen ist.

Für den Titel hat es am Ende nicht ganz gereicht: Die Dinslakenerin Christina Modrzejewski hat im Finale von Miss Germany im Europapark Rust am Samstagabend den Sieg knapp verpasst. Die 28-Jährige, die den Wettbewerb als erste mit Handicap gewinnen wollte, schaffte es aber immerhin in die Top fünf.

Architektin aus Berlin holt sich den Miss-Germany-Titel 2024

Miss Germany 2024 wurde Apameh Schönauer aus Berlin. Die 39-Jährige setzte sich am späten Samstagabend gegen ihre Konkurrentinnen durch. Die Architektin mit Wurzeln im Iran will sich für junge Frauen mit Migrationshintergrund einsetzen.

Apameh Schönauer hat sich im Finale von Miss Germany 2024 den Titel geholt. © dpa | Philipp von Ditfurth

Eine Jury aus Moderatorin Neda Peemüller, Entertainer Nicolas Puschmann, Influencer Twenty4Tim, Autorin Vivien Wulf, Schauspielerin Sharon Battiste und der PR-Chefin der Miss Germany Studios, Jil Andert, wählte nach mehreren Vorstellungsrunden die Siegerin.

Ein ausführlicher Bericht über das Miss-Germany-Finale und Christinas Reaktion auf ihre Platzierung folgt.