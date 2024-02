Dinslaken. Am Samstagabend konnte bei der Fullmoon-Party in der Zechenwerkstatt getanzt und gefeiert werden. Vieles erinnerte an den Jägerhof.

Die Musik war am Samstagabend schon von draußen zu hören, die ersten Gäste standen auch schon vor dem Eingang der Zechenwerkstatt. Pünktlich um acht Uhr abends öffnete die Pop-up-Kneipe „Zum Glück Auf“ ihre Pforten zur „Fullmoon Party“ – schließlich war in der Nacht Vollmond. Die Anlehnung an die Half-Moon-Partys im Jägerhof war gewollt, dennoch war die Fullmoon-Party keine Jägerhof-Revival-Party im eigentlichen Sinne. „Wir wollten endlich mal wieder gute Rockmusik haben“, erklärt Lea Eickhoff von der Freilicht-AG, die gemeinsam mit der Stiftung Ledigenheim eine gemeinnützige Gesellschaft gegründet hat, um die Zechenwerkstatt zu erhalten.