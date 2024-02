Dinslaken. Bei einem Unfall ist eine 33-jährige Beifahrerin verletzt worden. Der Autofahrer stand unter Drogen. Doch das war nicht das einzige Vergehen.

Bei einem Verkehrsunfall in Dinslaken ist am Samstag, 24. Februar, gegen 22.15 Uhr, eine 33-jährige Frau verletzt worden. Das schreibt die Polizei in einer Mitteilung an die Redaktion. Der Fahrer des Autos muss sich wegen mehrerer Tatvorwürfe verantworten, heißt es weiter: Ein 35-jähriger Mann aus Oberhausen sei mit einem schwarzen Opel auf der Hans-Böckler-Straße unterwegs gewesen. Aus bisher unbekannten Gründen sei er im Kreuzungsbereich Willy-Brandt-Straße von der Fahrbahn abgekommen, habe einen Zaun durchbrochen und sei dann, nach dem Zusammenprall mit einem Baum, zum Stehen gekommen.

Der Autofahrer stieg aus, schrie seine Beifahrerin an und flüchtete anschließend zu Fuß, schreibt die Polizei. Im Auto seien zum Unfallzeitpunkt insgesamt drei Personen gewesen. Der 35-Jährige konnte später in seiner Wohnung in Oberhausen angetroffen werden, er stand unter dem Einfluss von Drogen und ist nicht im Besitzt einer gültigen Fahrerlaubnis, heißt es weiter.

Autounfall in Dinslaken: 33-Jährige Beifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht

Ein Rettungswagen habe die 33-jährige Beifahrerin aus Oberhausen in ein Krankenhaus nach Duisburg gebracht. Der dritte Mitfahrer sei unverletzt geblieben. Die Front des Unfallwagens sei stark beschädigt gewesen. Die Polizei ermittelt unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkohol- und Drogeneinfluss und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort.