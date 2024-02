Dinslaken. Die neue Kita Talstraße soll 7,5 Millionen Euro kosten. Das sind 57 Prozent mehr als geplant. Wie die stadteigene Prozent die Steigerung erklärt.

Der geplante neue Kindergarten an der Talstraße wird erheblich teurer als geplant. Nach neuen Berechnungen der Prozent soll der Bau der Kita 7.5 Millionen Euro kosten. Ursprünglich geplant waren 4,8 Millionen Euro. Die Kita wird somit 2,7 Millionen Euro teurer - eine Baukostensteigerung um 57 Prozent. Wie es dazu kam, erklärt die stadteigene Sanierungsgesellschaft der ProZent am 4. März im Jugendhilfeausschuss.

Die Pläne, an der Stelle mehr Kitaplätze zu schaffen, sind schon fast sieben Jahre alt. Im Sommer 2017 hat der Rat beschlossen, die Kita um zwei Gruppen zu erweitern. Dadurch, so stellte die ProZent nach Untersuchung der baulichen Situation fest, würde aber „kein optimaler Gebäudekomplex“ entstehen. Statt dessen soll auf dem Gelände der früheren Elisabethschule ein fünfgruppiger Neubau entstehen. Dieser soll von einer Grün-und Außenspielfläche umgeben sein und sich um ein begrüntes Atrium gliedern, in dem die Kinder spielen können.

Neben den fünf Gruppen, der Verwaltung und Sanitäranlagen soll es laut Beschluss aus Mai 2020 Bildungsateliers, einen Mehrzweckraum, ein Elterncafé, einen Schutzbereich für U3-Kinder und helle Spielflure geben. Aufgrund der „abgestimmten Projektplanung“ der ProZent könne diese den Neubau erst jetzt umsetzen.

Darum sind die Kosten gestiegen

Seit 2020 hätten aber die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg für steigende Kosten gesorgt. So seien Lieferketten nach wie vor „stark beeinträchtigt“, es herrsche Materialmangel, Energiekosten seien gestiegen. Weil Bodenproben nur eine bestimmte Gültigkeitsdauer haben und im August 2023 die neue Ersatzbaustoffverordnung in Kraft getreten ist, mussten zusätzliche Proben genommen werden. Außerdem wurde auf dem Grundstück unter Wiese und Moos eine Asphaltdecke gefunden, die entsorgt werden muss. Allerdings herrsche auf den Deponien Platzmangel, die Annahme sei „gestört“.

Außerdem müsse nun laut Rechtsverordnung zusätzlich eine Photovoltaikanlage installiert, ein weiterer Zugang neben dem Sportplatz zur Kita eingeplant werden, der Hausanschluss werde teurer, weil man doch keinen Stromanschluss über die Sporthalle einrichten kann - die Halle soll abgerissen werden.

Das sind Einsparmöglichkeiten

Geld einsparen ließe sich durch die Verkleinerung des umbauten Raums von 8432 auf 7518 Kubikmeter, die Verendung von Massiv- statt Holz- und Hybridbauweise sowie von Kunststoff- statt Alufenstern und durch den Verzicht auf eine zentrale Belüftung. Auch der Entwurf der Außenanlage und die eingeplanten Spielgeräte und Möbel werden nun hinsichtlich ihres Einsparpotenzials geprüft. Angesichts des aktuellen Planungsstandes müsse man aber „sorgfältig abwägen, ob etwaige Anpassungen zu diesem Zeitpunkt noch sinnvoll sind“, so die Stadt. Um den Rechtsanspruch von Eltern auf einen Kita-Platz erfüllen zu können, sei der Neubau aber „unverzichtbar“. An der Talstraße entstünden „zusätzlich 100 Kita-Plätze“. Es sei davon auszugehen, dass sich der Bedarf weiter steigern werde.