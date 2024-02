Dinslaken/Voerde. Das Team der Craftbeer-Brauerei aus Spellen kommt mit einem eigenen Angebot in die Stadt. Hier soll die Bar eröffnen und das wird Gästen geboten.

Es war ein lange gehegter Wunsch der vier Partner vom Brauprojekt 777 aus Spellen, eine eigene Bar aufzumachen. Temporär haben sich Arne Hendschke, Christian Preuwe, Torsten Mömken und Tim Schade diesen Traum schon erfüllt mit ihrer Pop-up-Bar am Berliner Tor in Wesel. Hier konnten in den vergangenen Jahren in den Frühlings- und Sommermonaten verschiedene Biersorten verköstigt werden.