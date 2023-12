Dinslaken: Bald wird Wärme im Holzenergiezentrum produziert

In den vergangenen Wochen und Monaten wurden die Kessel der Anlage ausgeblasen. Nun läuft auf dem Gelände an der Thyssenstraße die „warme Inbetriebnahme“ des Dinslakener Holzenergiezentrums.

Es war nicht zu überhören, an manchen Tagen konnte man es sogar riechen. Im Dinslakener Holzenergiezentrum (DHE) wurde die Inbetriebnahme vorbereitet. Mit dem DHE wollen die Stadtwerke die Energie selbst produzieren, die sie für das Dinslakener Fernwärmenetz benötigen. Zudem wird an der Thyssenstraße auch Strom produziert. Aber wann ist es so weit und was haben die Kunden der Stadtwerke von dem Energiezentrum, in dem Altholz eingesetzt wird? Wir haben dazu Fragen gestellt und präsentieren die dazugehörigen Antworten der Pressestelle der Stadtwerke.

Welche Vorbereitungen müssen noch getroffen werden, damit im Holzenergiezentrum Strom und Wärme produziert werden können?

Die Anlage befindet sich aktuell in der Phase der sogenannten „warmen Inbetriebnahme“. Dabei wird sukzessive der Dauerbetrieb des Altholzheizkraftwerks vorbereitet. Aktuell wird bei der Kessellinie 1 die Feuerung mit Altholz gestartet und die zugehörigen Anlagenteile werden auf ihre volle Funktionsfähigkeit getestet. Sobald die Holzfeuerung stabil läuft, wird der erzeugte Dampf auf die Turbine gegeben und dem Generator zugeführt. Dies ist dann der Moment, in dem der erste Strom erzeugt wird. Bei der Kessellinie 2 wird der gleiche Prozess mit einem zeitlichen Versatz von einigen Wochen durchlaufen.

Wird schon jetzt das Material, das für die Produktion benötigt wird, angeliefert? Wenn ja: Wie viele Lkw haben bereits das Holzenergiezentrum angesteuert? Wie viel Material kann im Holzenergiezentrum gelagert (gebunkert) werden? Wie viele Lkw werden pro Tag das Holzenergiezentrum ansteuern? Gibt es besondere Zeiten, die die Anlieferer einhalten müssen? Wird Material auch am Wochenende angeliefert?

Die für die Inbetriebnahme erforderlichen Holzmengen und Betriebsmittel für die Rauchgasreinigung wurden bereits angeliefert. Die ersten Lkw haben bereits Anfang November das Holzenergiezentrum angesteuert. Dabei konnte die Brennstofflogistik auf dem Kraftwerksgelände und im Brennstoffbunker erfolgreich getestet werden. Der Brennstoffbunker hat ein Fassungsvermögen von 12.500 Kubikmeter, das entspricht rund 3150 Tonnen. Im Dauerbetrieb werden werktäglich rund 35 Lkw Brennstoff anliefern und vier bis fünf Lkw Asche abfahren und Betriebsmittel anliefern. Die Anlieferung erfolgt, wie bereits im Genehmigungsverfahren zugesagt, montags bis freitags zwischen 6 Uhr und 21 Uhr und samstags von 7 Uhr bis 15 Uhr. Dies ist mit den Lieferanten vertraglich vereinbart.

Wofür wird der im Holzenergiezentrum erzeugte Strom verwendet?

Der Strom wird in das Hochspannungsnetz der Westnetz eingespeist und fließt dann zu den Verbrauchern in den Verteilnetzen. Aufgrund des Einspeisepunktes des DHE auch in das Dinslakener Netz, so dass der Strom quasi vor Ort verbraucht wird.

An welchem Tag wird die erste im Holzenergiezentrum produzierte Kilowattstunde Wärme ins Fernwärmenetz der Stadt Dinslaken gespeist?

Die erste Kilowattstunde Strom wird voraussichtlich Anfang 2024 fließen. Wärme wurde bereits im Rahmen der Inbetriebnahme in das Fernwärmenetz eingespeist. Allerdings noch nicht auf Basis von Altholz, sondern unter Einsatz fossiler Energieträger. Die erste Holzwärme soll in den nächsten Tagen in das Netz eingespeist werden.

Welche Auswirkungen hat die Inbetriebnahme des Holzenergiezentrums auf die Kunden der Stadtwerke/Fernwärme? Wie wirkt es sich auf die Preise für die Kunden der Fernwärme aus?

Für die Kunden der Stadtwerke und der Fernwärme stellt die Inbetriebnahme des Holzenergiezentrums zunächst einmal, genau wie für uns, einen bedeutenden Schritt in der Energie- und Wärmewende dar. Darüber hinaus sichert das DHE die sichere und zuverlässige Strom- und Wärmeversorgung in Dinslaken. Und sorgt für mehr Unabhängigkeit von möglichen weiteren Verwerfungen auf den weltweiten Märkten. Unmittelbare Auswirkungen auf die Preise für die Fernwärme ergeben sich durch die Inbetriebnahme des DHE nicht. Die Fernwärmepreise ändern sich gemäß der vertraglichen Preisänderungsklauseln. Allerdings ändert sich durch das DHE die zukünftige Kostenentwicklung bei der Fernwärme, sodass die Preisänderungsklausel für den Arbeitspreis nach den Vorgaben der Verordnung über die Allgemeine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme anzupassen ist.

