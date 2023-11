Dinslaken: So erlebte Schüler Marc (17) drei Tage im Landtag

Dinslaken Demos gegen Querdenker haben das politische Interesse von Marc-Aurel Zehrt geweckt. Warum er es wichtig findet, sich persönlich zu engagieren.

Eine Entwicklung, ein Ereignis können dazu führen, sich zu engagieren. Bei Marc-Aurel Zehrt waren es die Querdenker, die während der Corona-Pandemie durch Dinslaken „spazierten“. Der Schüler des Otto-Hahn-Gymnasiums nahm an den Mahnwachen teil, die als Reaktion auf die „Spaziergänge“ durchgeführt wurden und immer noch werden. Darüber fand der den Weg zum „Dinslakener Bündnis“, das die Wachen organisiert. In diesem Monat führte ihn sein Engagement nach Düsseldorf, der 17-Jährige bekam einen Platz im Jugendparlament. In einem Gespräch mit der NRZ blickte er auf die drei Tage im Landtag zurück.

Auf eine Ausschreibung hat Zimkeit verzichtet

Einmal im Jahr können Jugendliche die Plätze der gewählten Landtagsabgeordneten einnehmen. Stefan Zimkeit, der für die SPD im Parlament sitzt, verzichtete dieses Mal auf eine öffentliche Ausschreibung, denn er hatte vom Engagement des Schülers gehört. Als Mitglied des „Dinslakener Bündnisses“ war er dabei, als es im Kinder- und Jugendparlament (KiJuPa) vorstellt wurde. Seitdem ist er in der Jugendvertretung aktiv. Zimkeit sprach ihn an und der Dinslakener sagte zu.

Es war für Marc-Aurel Zehrt, der im nächsten Frühjahr sein Abitur macht, nicht der erste Besuch im Landtag. Vier Mitglieder des Dinslakener KiJuPa waren Ende April dabei, als 100 Schüler aus NRW den Landtag besuchten und für eine exemplarisch geführte Debatte die Rolle der Abgeordneten übernahmen.

Nun waren es drei Tage, von Donnerstag bis Samstag: Die erste Zeit im Jugendparlament nahm ein Demokratietraining ein, damit wurden die Teilnehmer auf die späteren Debatten vorbereitet. Es habe Hinweise gegeben, wie man Debatten führen sollte, wie man Standpunkte vertreten könne, so Marc-Aurel Zehrt. Für ihn lebt die Demokratie von den Debatten. Und die Demokratie lebt durch die geführten Debatten.

Führung durch den Landtag und ein Demokratietraining

Bei einer Führung durch den Landtag konnten die Teilnehmer auch Räume sehen, in die sonst nicht jeder kommt. Der Freitag begann mit einer Fraktionssitzung, Themensprecher wurden bestimmt, der Vorsitzende gewählt. Inhaltich haben die Jugendparlamentarier sich mit zwei Anträgen beschäftigt. In einem ging es darum, Ausbildungsberufe attraktiver zu machen und somit den Fachkräftemangel in NRW lösen. Marc-Aurel Zehrt gehörte zur Gruppe, die sich mit dem Antrage „Politische Bildung fördern“ beschäftigte. Konkret ging es um die Frage, ob Politik als Unterrichtsfach in der Oberstufe eingeführt werden sollte.

Und er lernte den Ablauf kennen: vom vorgelegten Antrag über Runden mit Experten, die Meinungsfindung in der Fraktion bis zur Debatte im Parlament. Am Ende wurde dann über die Anträge abgestimmt. Während für es für den ersten Antrag keine Mehrheit gab, wurde Antrag 2 vom Jugendparlament angenommen. Damit die Beiträge und Anregungen der Jungparlamentarier nicht verpuffen, werde der Antrag im zuständigen Ausschuss diskutiert, so Stefan Zimkeit.

Für Marc-Aurel Zehrt steht fest, Demokratie ist ein wichtiges Gut und jeder sollte sich für sie einsetzen, sich engagieren. Vor allem dürfe man nicht schweigen, wenn Hetze und Hass laut werden. Und in Erinnerung wird er auch den Parlamentarischen Abend behalten: An diesem haben die Präsidentin des NRW-Verfassungsgerichtes, Prof. Dr. Barbara Dauner-Lieb und der Kölner Künstler HA Schult teilgenommen.

