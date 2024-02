Voerde: Jäger pflanzen 630 Hecken – warum das so wichtig ist

Voerde Jägerschaft und Deichverband Mehrum haben 16 Pflanzenarten in den Boden gesetzt. Was die Aktion soll und warum nicht nur Tiere profitieren.

In Spellen am Deich wachsen nun Weiß- und Schwarzdorn, Hagebutte, Pfaffenhütchen – das mit seinen bunten Blüten besonders schön anzusehen ist – sowie kleinwüchsige Wildobstbäume. Ende Januar hat die Jägerschaft Voerde in Zusammenarbeit mit dem Deichverband Mehrum als Flächeneigentümer auf einer Wiese am Deich in drei Reihen 630 Heckenpflanzen in die Erde gebracht. Auf diese Weise ist auf einer Länge von 300 Metern ein 1000 Quadratmeter großes Biotop entstanden, das Wildtieren ein neues Zuhause bieten soll.

Die Jägerschaft Voerde bemüht sich, Biotope und Lebensräume für Wildtiere zu schaffen, denn aufgrund von Flurbereinigung, Auskiesung und der Intensivierung der Landwirtschaft gehen Bäume und Hecken im Landschaftsbild mehr und mehr verloren. Einmal im Jahr führt die Jägerschaft daher mit eigenen finanziellen Mitteln eine Pflanzaktion durch. Die Fläche am Deich, die diesmal bepflanzt wurde, sei ursprünglich für eine Ausgleichspflanzung gedacht gewesen, die dann aber woanders gemacht worden sei, berichtet Kris Kuckhoff, Vorstandsmitglied des Hegerings Voerde. Bepflanzt wurde die Fläche nun aber doch. Sechs Helfer standen sechs Stunden mit dem Spaten im Nieselregen – und waren anschließend glücklich und stolz auf ihr Werk.

Schutz und Nahrung für Wildtiere

16 verschiedene, heimische und regionale Pflanzenarten bieten Wildtieren nun Schutz und Nahrung. Eichhörnchen etwa ernähren sich von den Beeren, Insekten freuen sich über die Blütenpollen und einige Tierarten können in der Hecke ungestört ihre Jungen aufziehen. Nicht für Tiere, auch für das Klima hat die Hecke einen positiven Effekt: Sie bietet Erosionsschutz. Außerdem wurden resistente Pflanzenarten ausgewählt, die mit Trockenheit gut klarkommen, wie Kris Kuckhoff erläutert. Zudem wurzeln Hecken tiefer in der Erde als beispielsweise Mais oder Getreide und sorgen somit dafür, dass Wasser aus tieferen Ebenen nach oben kommt – davon profitieren auch andere Pflanzen, die in der Nachbarschaft der Hecke wachsen.

Auch wenn die Hecke mit ihrer Höhe von momentan 80 bis 120 Zentimetern und den eher zarten Ästen vielleicht noch nicht unbedingt als Hecke erkennbar ist, bietet sie schon Unterschlupfmöglichkeiten. Die Jägerschaft hat die vier Meter breite Hecke nicht gerade angepflanzt, sondern so, dass sich in der Mitte eine kleine Insel befindet, die Hasen, Rehen und Singvögeln eine Ruhezone bietet. Im Frühjahr soll an dieser Stelle noch Saatgut gestreut werden, damit eine Blühwiese entstehen kann. Aber auch künftig werden sich Voerdes Jäger um die neu angepflanzte Hecke kümmern und sie schneiden. Dies soll aber nur abschnittsweise geschehen, wie Kris Kuckhoff verrät. Zum einen soll den Tieren somit genug Deckung gelassen werden, zum anderen bräuchten die Pflanzen auch die Möglichkeit zu gedeihen. Daher wird nur ein Teil geschnitten und ein Teil bleibt stehen. Somit wird die Hecke zu einem neuen Lebensraum – auch für die Zukunft – für Voerdes Wildtiere.

