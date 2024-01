Wegen Glatteisgefahr: Gesamtschule Hünxe bleibt geschlossen

Von Donnerstag auf Freitag hat sich vielerorts eine glatte Eisschicht auf den Straßen gebildet. Die Gesamtschule Hünxe bleibt deshalb am Freitag geschlossen (Symbolbild).

Hünxe. Im gesamten Kreis Wesel herrscht am Freitagmorgen Glatteisgefahr. Weil Busse erst später fahren, sagte die Gesamtschule Hünxe den Unterricht ab.

Wegen des Glatteises fällt der Unterricht an der Gesamtschule Hünxe am heutigen Freitag aus. Das teilt die Schule am Morgen auf ihrer Internetseite mit. Aufgrund der Glätte könnten die Busse erst zwei Stunden später fahren.

„Da wir einen kurzen Schultag haben und schon sehr viele Eltern ihre Kinder abgemeldet haben, werden wir heute keinen Unterricht in der Schule machen“, heißt es weiter. An die Schüler sollen, wenn möglich, Aufgaben verschickt werden. Schüler, die bereits vor Ort sind, werden von den anwesenden Lehrkräften betreut.

