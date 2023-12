Wieder Maskenpflicht? Dinslakener Krankenhäuser äußern sich

Lange Zeit durfte man auch das St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken nur mit einem Mund-Nasen-Schutz betreten. Könnte so eine Regelung bald wieder kommen?

Aufgrund gestiegener Corona-Fallzahlen hat das Krankenhaus Bethanien in Moers die Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes für alle Besucher und ambulanten Patienten im Krankenhaus wieder eingeführt. Dabei soll keine FFP2-Maske erforderlich sein. Ein normaler Mundschutz sei ausreichend.

Für viele wird diese Maßnahme trotzdem unschöne Erinnerung an die Hochphase der Pandemie wecken. Grund genug, bei den Krankenhäusern in Dinslaken nachzufragen, wie es dort aktuell um die Corona-Fallzahlen steht und ob eine Wiedereinführung der Maskenpflicht auch hier eine Maßnahme sein könnte, die in naher Zukunft wieder auf dem Plan steht.

Mund-Nasen-Schutz: Bei Erkältungssymptomen empfohlen

Wie viele Mitarbeiter und Patienten aktuell im Evangelischen Krankenhaus an Corona erkrankt sind, lasse sich in absoluten Zahlen nur schwer erfassen, erklärt Stefan Wlach von der Unternehmenskommunikation der Evangelischen Klinikum Niederrhein gGmbH, zu der das Krankenhaus gehört. „Natürlich haben wir gegenwärtig Patientinnen und Patienten mit Corona und auch entsprechende Ausfälle in der Belegschaft“, erklärt er auf Nachfrage der Redaktion. „Allerdings gehen die Zahlen derzeit nicht über die allgemein üblichen Steigerungen in der kälteren Jahreszeit hinaus.“

Folgerichtig ist auch eine Wiedereinführung einer Maskenpflicht aktuell nicht geplant. „Wir beobachten aber die weitere Entwicklung der Situation genau und werden bei einer Veränderung der Gesamtsituation entsprechen reagieren“, erklärt er weiter. „Wir empfehlen generell bei Erkältungs- und respiratorischen Symptomen wie Husten, Schnupfen und Heiserkeit das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes“, erklärt Stefan Wlach weiter. Man muss ja nicht immer gleich Corona weitergeben. Auch eine Erkältung kann schließlich nervenaufreibend sein.

Auch St. Vinzenz-Hospital rät zum Tragen einer Maske

Ähnlich sieht man das auch im St. Vinzenz-Hospital. „Wir empfehlen grundsätzlich das Tragen von Masken und die Durchführung einer regelmäßigen Händedesinfektion als Schutzmaßnahmen, um sich auch gegen andere Viren wie Grippe und Erkältungen zu schützen“, erklärt Lisa Himbert, die Leiterin der Unternehmenskommunikation des Krankenhauses. Am Ende liege die Entscheidungen aber beim Einzelnen. „Wir unterstützen jedoch die proaktive Maßnahme, sich selbst und andere zu schützen.“

Übermäßige Corona-Fallzahlen gebe es allerdings auch hier in der Klinik zurzeit nicht. „Wir beobachten die aktuellen Entwicklungen kontinuierlich und passen unsere Maßnahmen gegebenenfalls entsprechen an“, erklärt Lisa Himbert. „Die Sicherheit unserer Patienten, Besucher und Mitarbeitenden hat dabei höchste Priorität.“ Eine Maskenpflicht scheint aber auch hier in naher Zukunft nicht in Sicht zu sein.

