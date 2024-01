Am Montag werden in ganz Nordrhein-Westfalen Bauern-Proteste erwartet (Symbolbild). Auch in Düsseldorf wird demonstriert.

Bauern-Demo in Düsseldorf: Am Montag droht ein Verkehrschaos

Düsseldorf Auch in Düsseldorf finden am Montag Proteste von Bauern statt. Staus im Berufsverkehr sind vorprogrammiert. Wo mit Verzögerungen zu rechnen ist.

Die Düsseldorfer Polizei erwartet für kommenden Montag, 8. Januar, ab dem frühen Morgen (7 Uhr) Verkehrsstörungen auf vielen Einfallstraßen und Pendlerstrecken im Düsseldorfer Norden (Schwerpunkt Nordosten), die in den Stadtkern der Landeshauptstadt führen. Grund dafür sind regionale Landwirte, die wegen der geplanten Abschaffung der Begünstigung bei der Kraftfahrzeugsteuer für Forst- und Landwirtschaft mit einer Protestaktion am Montag in Düsseldorf erwartet werden.

Rund 200 Landwirte werden in Düsseldorf erwartet

Wie die Polizei Düsseldorf am Freitag mitteilte, werden etwa 200 Bauern in der NRW-Landeshauptstadt erwartet, die dann mit ihren Fahrzeugen im Frühverkehr in und durch die Landeshauptstadt in Richtung Süden fahren werden. Die genaue Route steht nach Angaben der Polizei unterdessen noch nicht fest.

Die Düsseldorfer Polizei verweist darauf, dass es am Montag möglicherweise auch an den Auf- und Abfahrten der Autobahnen im Zuständigkeitsbereich der Polizei (A 40, A 52, A 59, A 57, A 46, A 44, A 61) zu massiven Beeinträchtigungen kommen kann. Deswegen bittet die Polizei Düsseldorf alle Autofahrenden und alle weiteren Verkehrsteilnehmenden darum, die geplanten Aktionen bei der persönlichen Planung für Arbeitswege zu berücksichtigen und den Verkehrsfunk der örtlichen Radiosender zu verfolgen.

