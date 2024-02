Düsseldorf: XXL-Bauern-Protest – 1500 Trecker in der Stadt

In Düsseldorf soll am Wochenende eine große Bauerndemo stattfinden. 1500 Trecker und Lkw werden erwartet.

Düsseldorf Landwirte aus NRW wollen am Wochenende in Düsseldorf erneut demonstrieren. 1500 Traktoren könnten den Verkehr lahmlegen. Das ist bisher bekannt.

Erneut wollen Landwirte, Spediteure und Handwerker aus ganz NRW gegen die Sparpläne der Bundesregierung protestieren. Für das kommende Wochenende (17. und 18. Februar) ist unter dem Motto „Together strong! Demo NRW 2.0“ eine riesige Protestaktion in Düsseldorf geplant. Bis zu 1500 Traktoren und Lkw werden in der Stadt erwartet.

Die Kundgebung ist bei der Polizei angemeldet worden, wie Polizeisprecher Kim Ben Freigang gegenüber der NRZ bestätigt. Der Protest soll am Samstag, 17. Februar, um 15 Uhr auf dem Düsseldorfer Messegelände starten und 24 Stunden andauern. Neben einer Kundgebung und einer Mahnwache ist auch eine Trecker-Rundfahrt durch die Stadt geplant.

Wo diese genau lang führt, steht allerdings noch nicht fest. „Wir sind in Gesprächen mit den Veranstaltern“, sagt der Polizeisprecher dazu. Klar ist aber: Bei 1500 Treckern müssen sich Autofahrerinnen und Autofahrer auf Verkehrsbeeinträchtigungen im Düsseldorfer Stadtgebiet und auf den umliegenden Bundes- und Landstraßen einstellen.

Düsseldorfer Rheinwiesen sind zu klein für Bauerndemo

Zunächst sollte die Demo auf den Rheinwiesen stattfinden. „Mittlerweile ist die Zahl der angemeldeten Teilnehmer so hoch, dass die Rheinwiesen nicht für die Planung infrage kommen“, heißt es aus Kreisen der Landwirte. Das bestätigt auch die Polizei. Die Rheinwiesen seien gerade wegen der Anzahl an Fahrzeugen zu knapp bemessen. Daher dient der Messeparkplatz als Ausweichgelände. Die Fläche soll als Start- und Sammelpunkt sowie für die Kundgebung und die ganztägige Mahnwache genutzt werden.

Weil ihre Aktion an der Messe nun eher am Düsseldorfer Stadtrand stattfindet, wollen die Landwirte - sie werden bei ihrer Aktion vom Verein LsV NRW unterstützt - die Demofahrt verlängern. „Der Korso wird von der Strecke her größer ausfallen. Die Bevölkerung wird unser Anliegen auf jeden Fall wahrnehmen“, so die Landwirte. Auch eine Übergabe eines Positionspapiers an den Landtag ist geplant.

Am Sonntag, 18. Februar, soll es laut den Bauern einen weiteren Demozug durch Düsseldorf geben, der am Nachmittag gegen 15 Uhr auf dem Messegelände endet, auf dem die Demo dann aufgelöst wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf