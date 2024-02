Viele Jecken kamen am Sonntag verkleidet auf die Düsseldorfer Königsallee zum traditionellen Kö-Treiben.

Karneval Karneval in Düsseldorf: Die 50 besten Bilder vom Kö-Treiben

Düsseldorf Tausende Jecken feiern beim traditionellen Kö-Treiben am Sonntag auf der Luxusmeile. Unsere Fotografen haben die schönsten Momente eingefangen.

Die Königsallee hat sich am Karnevalssonntag in eine Partymeile verwandelt. Tausende Jecken feiern beim Kö-Treiben den Karneval. Vor allem unterwegs: Viele Nachbarschaftsgruppen und Freundeskreise in zum Teil aufwendig gestalteten Kostümen. Wir haben uns unter das jecke Volk gemischt und viele bunte Bilder gemacht.

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Jasmin Ohneszeit

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Jasmin Ohneszeit

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Jasmin Ohneszeit

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Jasmin Ohneszeit

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Jasmin Ohneszeit

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Jasmin Ohneszeit

Jeckes Kö-Treiben auf der Düsseldorfer Königsallee Traditionell treffen sich die Düsseldorfer Jecken am Tulpensonntag auf der Königsallee in Düsseldorf beim Kö-Treiben. Foto: Jasmin Ohneszeit

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Düsseldorf