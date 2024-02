Düsseldorf Seit dem frühen Dienstagmorgen kommt es am Düsseldorfer Hauptbahnhof zu hohen Verspätungen und Teilausfällen. Diese Linien sind betroffen.

Aufgrund von Verzögerungen bei Bauarbeiten müssen Pendelnde am Düsseldorfer Hauptbahnhof aktuell auf vielen Zuglinien mit teils erheblichen Beeinträchtigungen rechnen. Seit dem frühen Dienstagmorgen kommt es dort zu teilweise hohen Verspätungen und Teilausfällen. Die Störungen betreffen vor allem das S-Bahnnetz rund um Düsseldorf und sollen noch bis zum frühen Nachmittag andauern, teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB) auf Nachfrage mit.

Aufwendige Weichenarbeiten, Stellwerkstörung in Düsseldorf-Bilk

Grund für die Verspätungen sind „planmäßige Weichenarbeiten im Bereich der S-Bahngleise in der Nacht, die sich leider als erheblich aufwendiger herausgestellt haben, als zunächst angenommen“, so der Bahnsprecher weiter. Weil diese Gleise auch von einigen Regionalexpress-Linien genutzt werden, kommt es auch zu „Auswirkungen im Regionalverkehr“ erklärt der DB-Sprecher.

Neben den Verzögerungen bei den Bauarbeiten am Düsseldorfer Hauptbahnhof sorgt auch eine Stellwerkstörung in Düsseldorf-Bilk derzeit für Beeinträchtigungen im Nahverkehr in Düsseldorf. „Zwischen 13 und 14 Uhr sollten die Störungen aber wieder behoben sein“, kündigt der Bahnsprecher an.

Diese S-Bahn- und Regionalexpresslinien sind betroffen

Auf folgenden S-Bahn- und Regionalexpress-Linien müssen Pendlerinnen und Pendler aktuell mit Verspätungen oder Teilausfällen rechnen:

S 1 : Die S-Bahnen werden zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof (Hbf) und Düsseldorf-Unterrath in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Halte Düsseldorf-Wehrhahn, Düsseldorf-Zoo und Düsseldorf-Derendorf entfallen.

: Die S-Bahnen werden zwischen Düsseldorf Hauptbahnhof (Hbf) und Düsseldorf-Unterrath in beide Richtungen ohne Zwischenhalt umgeleitet. Die Halte Düsseldorf-Wehrhahn, Düsseldorf-Zoo und Düsseldorf-Derendorf entfallen. S 6 : Die Züge der Linie S 6 werden ab Düsseldorf Hbf ohne Halt bis Düsseldorf Flughafen Terminal umgeleitet und enden dort.

: Die Züge der Linie S 6 werden ab Düsseldorf Hbf ohne Halt bis Düsseldorf Flughafen Terminal umgeleitet und enden dort. S 8 : Die S-Bahnen werden zwischen Neuss Hauptbahnhof und Erkrath mit Halt in Düsseldorf Hbf umgeleitet.Züge aus Mönchengladbach Hbf verspäten sich aktuell bis Düsseldorf Hbf um etwa 30 bis 60 Minuten.Ein Schienenersatzverkehr mit vier Bussen der Firma Aydin zwischen Mönchengladbach Hbf und Neuss Hbf ist eingerichtet.

: Die S-Bahnen werden zwischen Neuss Hauptbahnhof und Erkrath mit Halt in Düsseldorf Hbf umgeleitet.Züge aus Mönchengladbach Hbf verspäten sich aktuell bis Düsseldorf Hbf um etwa 30 bis 60 Minuten.Ein Schienenersatzverkehr mit vier Bussen der Firma Aydin zwischen Mönchengladbach Hbf und Neuss Hbf ist eingerichtet. S 11 : Die S-Bahnen aus Richtung Bergisch Gladbach enden und beginnen in Düsseldorf Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf Flughafen Terminal. Reisende mit dem Ziel Düsseldorf Flughafen Terminal sollen alternativ die Züge der Linie S 6 nutzen.

: Die S-Bahnen aus Richtung Bergisch Gladbach enden und beginnen in Düsseldorf Hbf. Die Folge sind Teilausfälle zwischen Düsseldorf Hbf und Düsseldorf Flughafen Terminal. Reisende mit dem Ziel Düsseldorf Flughafen Terminal sollen alternativ die Züge der Linie S 6 nutzen. S 28 : Die S-Bahnen werden zwischen Neuss Hbf und Düsseldorf-Gerresheim mit Halt in Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf Hbf umgeleitet. Bahnfahrer sollten darauf achten, dass die Züge in Düsseldorf-Bilk von einem anderen Bahnsteig fahren.

: Die S-Bahnen werden zwischen Neuss Hbf und Düsseldorf-Gerresheim mit Halt in Düsseldorf-Bilk und Düsseldorf Hbf umgeleitet. Bahnfahrer sollten darauf achten, dass die Züge in Düsseldorf-Bilk von einem anderen Bahnsteig fahren. RE 6 (RRX) : Die Züge in Richtung Köln/Bonn Flughafen erhalten aktuell eine Verspätung von 30 bis 45 Minuten. Die Züge in Richtung Minden (Westfalen) werden aktuell zur Entlastung der Strecke über die Ersatzhalte Köln Messe/Deutz und Leverkusen Mitte umgeleitet. In der Folge entfallen in Fahrtrichtung Minden (Westf) die Halte in Köln Hbf, Dormagen, Neuss Hbf und Düsseldorf-Bilk.

: Die Züge in Richtung Köln/Bonn Flughafen erhalten aktuell eine Verspätung von 30 bis 45 Minuten. Die Züge in Richtung Minden (Westfalen) werden aktuell zur Entlastung der Strecke über die Ersatzhalte Köln Messe/Deutz und Leverkusen Mitte umgeleitet. In der Folge entfallen in Fahrtrichtung Minden (Westf) die Halte in Köln Hbf, Dormagen, Neuss Hbf und Düsseldorf-Bilk. RE 4, RE 10, RE 13, RB 39: Auf diesen Linien kommt es aufgrund von Umleitungen bei der S-Bahn zwischen Neuss Hbf und Düsseldorf Hbf zu höheren Verspätungen. Hierdurch sind Teilausfälle ebenfalls möglich.

Die Deutsche Bahn verweist daraus, dass es aufgrund der Verzögerungen kurzfristig zu Änderungen im Zuglauf kommen kann.

