Polizei Düsseldorf stoppt Lkw-Fahrer unter Drogen - drei Mal

Düsseldorf Eine kuriose Verkehrskontrolle erlebten Beamte in Düsseldorf: Sie stoppten einen Lkw-Fahrer unter Drogen - doch das war nicht das Ende der Fahrt.

Nach drei Kontrollen und drei abgegebenen Blutproben sind zwei Lkw-Fahrer am Dienstagnachmittag in Düsseldorf-Pempelfort an der Weiterfahrt gehindert worden. Wie die Polizei Düsseldorf mitteilte, sollen die beiden unbelehrbaren Männer unter Drogeneinfluss am Steuer gesessen haben.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle haben Beamte der Düsseldorfer Polizei am Ergo-Platz in Pempelfort einen Lkw gestoppt, der offenbar Schrott geladen hatte. Dabei wurden sowohl der Lastwagen als auch der Fahrer überprüft. Nach Angaben der Polizei ergaben sich Hinweise darauf, dass der Lkw-Fahrer unter Drogeneinfluss gefahren sein soll. Daraufhin wurde der Mann zur Polizeiwache Stadtmitte mitgenommen.

Auch Beifahrer stand unter Verdacht des Drogenkonsums

Noch während dem 25-jährigen Mann aus Rumänien Blutproben entnommen wurden, übernahm sein 23-jähriger Beifahrer laut Polizei das Steuer. Wenig später wurde er ebenfalls angehalten und kontrolliert. Wie die Polizei Düsseldorf weiter mitteilte, ergaben sich auch bei ihm Hinweise darauf, dass er Drogen genommen haben soll. Auch bei dem 23-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen.

Die Polizei untersagte daraufhin beiden Männern die Weiterfahrt. Laut Polizeiangaben gaben die beiden Lkw-Fahrer an, dass sie sich an das Fahrverbot halten werden. Um 18.40 Uhr wurde der bereits bekannte Lkw dann an der Kreuzung Fischerstraße/Venloer Straße von den Polizeibeamten entdeckt. Im Fahrerhaus saß erneut das zuvor kontrollierte Duo. Der 25-Jährige, der zuerst kontrolliert wurde, fuhr das Fahrzeug, so die Polizei weiter. Der Lkw wurde daraufhin erneut gestoppt, der Fahrzeugführer wurde anschließend wieder für eine Blutentnahme zur Wache gebracht. Daraufhin hatten die Lkw-Fahrer nun ein Einsehen: Sie gaben freiwillig ihren Fahrzeugschlüssel ab und ließen einen Freund kommen, der das Fahrzeug umsetzte.

Die Männer erhielten unter anderem Anzeigen wegen Verdachts des Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz (Drogeneinwirkung), des Kreislaufwirtschaftsgesetz sowie Verstoßes gegen die Abgabeordnung.

