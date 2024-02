Karneval in Düsseldorf 2024: Der Rosenmontag im Liveblog

Düsseldorf Heute ist Rosenmontag und ganz Düsseldorf auf den Beinen. Was auf den Straßen der Stadt los ist - wir berichten live vom Rosenmontag im Newsblog.

7.56 Uhr: Es geht los

Die ersten Wagen haben die Wagenbauhalle verlassen.

7.39 Uhr: Die ersten Trecker machen sich bereit

Die ersten Trecker machen sich bereit, starten ihre Motoren, um die Mottowagen aus der Halle zu ziehen. Die Polizei hat erste Straßen rund um die Wagenbauhalle gesperrt.

Rosenmontag, 7.25 Uhr: Gespanntes Warten auf die Mottowagen von Jacques Tilly

Der Rosenmontag startet in Düsseldorf am frühen Morgen noch in der Dunkelheit. Denn gleich wird das Geheimnis um Jacques Tillys Karnevalswagen gelüftet. An der Wagenbauhalle in Bilk haben sich schon einige Jecken eingefunden. Die Wagen werden laut Plan ab 7.30 Uhr in Richtung Zugstrecke gezogen.

17.25 Uhr: Veranstalter ist mehr als zufrieden

Zufrieden ist auch Oliver Wilmering, Chef der Düsseldorfer Schausteller, mit dem ersten, von seinem Verband organisierten Kö-Treiben „Die Kö platzt aus allen Nähten. Ich weiß nicht, wann ich sie zuletzt so voll gesehen habe“, sagt der Vorsitzende im Gespräch mit der NRZ. Alle Abläufe hätten reibungslos funktioniert. Wilmering lobt auch die Zusammenarbeit mit der Stadt.

Aus Kostengründen wollte das Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) das Event nach Jahrzehnten nicht mehr organisieren. Der Schaustellerverband Düsseldorf sprang schließlich ein und rettete das Kö-Treiben.

13.41 Uhr: Düsseldorfer Königsallee wird beim Kö-Treiben immer voller

Die Düsseldorfer City wird immer voller, immer mehr Menschen strömen auf die Kö. Die Stimmung ist ausgelassen und friedlich. Hin und wieder zeigt sich sogar auch die Sonne. Familien mit Kindern sind aber nur wenige zu sehen.

13.15 Uhr: Einsatzkräfte haben einen bisher entspannten Tag

Auch Polizei und Rettungsdienst sind zu Fuß auf der Kö unterwegs. „Das Wetter ist top und die Stimmung unter den Feiernden auch. Die Stadt ist voll, aber wir haben bisher nichts zu tun“, so ein Sprecher der Johanniter.

Sonntag, 12.07 Uhr: Kö-Treiben ist schon gut besucht

Das traditionalle Kö-Treiben ist am Sonntagmorgen um 11 Uhr gestartet. Nach einer Stunde ist die Königsallee schon gut besucht. Viele Familien und Nachbarschaftsgruppen ziehen verkleidet über die Straße. „Das Kö-Treiben gehört für uns seit 30 Jahren zum festen Programm. Die Stimmung ist einfach klasse“, sagt Andreas Heczko, der mit seinen Freunden als „Altbier-Wikinger“ unterwegs ist.

Samstag, 16.16 Uhr: „Totale Begeisterung“ beim Kinder- und Jugendumzug

Der Kinder- und Jugendumzug ist beendet. Mehr als 6300 Teilnehmer bescheren dem Comitee Düsseldorfer Carneval (CC) einen Rekord. Viele Schaulustige erlebten den bunten Lindwurm am Straßenrand mit. Der Veranstalter spricht von mindestens 30.000 Menschen auf den Straßen. „So eine Begeisterung im Zug, aber auch am Straßenrand - so etwas haben wir noch nicht erlebt“, sagt CC-Sprecher Hans-Peter Suchand auf NRZ-Anfrage. „Es war total genial. Dieser Zug steht dem Rosenmontagszug in nichts nach.“

13.05 Uhr: Alles klar für den Narren-Nachwuchs am Samstag

Das gönnen wir unserem Düsseldorfer Karnevals-Nachwuchs: Der Kinder- und Jugendumzug wird um 14 Uhr von frühlingshaften Temperaturen begleitet durch die Düsseldorfer Innenstadt ziehen. Es sind 13 Grad, und die Sonne lässt sich sogar auch zwischendurch blicken.

Der närrische Lindwurm der Kinder und Jugendlichen startet um 14 Uhr an der Südseite der Königsallee, zieht dann bis zum Carlsplatz und am Rathaus vorbei. Mit 6250 Teilnehmenden ist es der größte Umzug dieser Art aller Zeiten in der Landeshauptstadt.

Freitag, 16.34 Uhr: Polizei setzt an Rosenmontag Drohnen ein

Die Düsseldorfer Polizei hat am Freitag Altweiber-Bilanz gezogen. Unter anderem gab es 93 Platzverweise - sieben weniger als im vergangenen Jahr. Wie die Polizei Altweiber insgesamt einordnet, lesen Sie hier. Zudem kündigen die Beamten an, den Rosenmontagszug zusätzlich aus der Luft zu überwachen. Das soll für noch mehr Sicherheit bei den erwarteten Menschenmassen sorgen.

15.10 Uhr: Tierschützer melden sich vor Rosenmontag zu Wort

Pünktlich vor Rosenmontag melden sich auch wieder die Tierschützer zu Wort: Peta stellt auf ihrer Aktivismus-Plattform „Gemeinsam für Tierrechte“ einen roten Handyscreen zum Download bereit und will zudem beim Rosenmontagszug Flyer mit roter Rückseite verteilen. Soll heißen: Rote Karte wegen Tierquälerei. „Damit soll den Reitenden und dem Veranstalter signalisiert werden, dass ihr Pferdeeinsatz unter den Zuschauern auf deutliche Ablehnung stößt“, heißt es seitens der Organisation.

Der CC will aber weiter an der Tradition festhalten und insgesamt 18 Pferde mitlaufen lassen. Dieses Jahr ist aber wieder alles anders. „Auf Wunsch der Vereine werden die 18 Pferde wieder im Zug verteilt und nicht wie 2023 vorne am Zug“, sagt CC-Sprecher Hans-Peter Suchand auf Anfrage der NRZ.

Freitag, 12.03 Uhr: Stadt zieht positive Bilanz

Einen Tag nach dem Altweiber-Treiben in der Altstadt zieht die Stadt Düsseldorf positive Bilanz. Zu den regulär rund 200 Einsatzkräften auf den Feuer- und Rettungswachen im gesamten Stadtgebiet hatte die Feuerwehr eine umfangreiche Einsatzplanung für den Tag konzipiert. Mit über 150 zusätzlichen Helfern von Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschem Roten Kreuz, Johanniter-Unfall-Hilfe und Malteser Hilfsdienst sowie Einsatzkräften des Technik- und Kommunikationszuges der Freiwilligen Feuerwehr und erfahrenen Führungskräften der Berufsfeuerwehr konnte so schnelle medizinische Hilfe gewährleistet werden.





In den Unfallhilfestellen in der Altstadt mussten bis 24 Uhr 140 (2023: 104) Karnevalisten medizinisch versorgt werden. Die häufigsten Ursachen waren Kreislaufprobleme und übermäßiger Alkoholkonsum. Insgesamt 17 (2023: 22) unter 18-Jährige behandelten die meist ehrenamtlichen Helfer aufgrund von zu viel Alkoholgenuss. 46 (2023: 86) Jecken und Möhnen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Im gleichen Zeitraum rückten die Einsatzkräfte der Feuerwachen zu zehn (2023: 12) Brandeinsätzen und 32 (2023: 15) technischen Hilfeleistungen aus.

Einsatzkraft der Feuerwehr wurde angegriffen

Bereits zum 14. Mal galt für Teile der Düsseldorfer Altstadt an Altweiberfastnacht ein Glasverbot. Elf (2023: 6) Feiernde erlitten Schnittverletzungen, die auf Glasbruch zurückzuführen waren und mussten medizinisch behandelt werden.





Weniger zu tun als 2023 hatte die Feuerwehr. Dort registrierte man von Donnerstagmorgen, 8. Februar, 7 Uhr, bis zum frühen Freitagmorgen, 9. Februar, 7 Uhr, insgesamt 501 (2023: 803) Einsätze im gesamten Stadtgebiet. Zu 459 (2023: 639) Notfalleinsätzen und Krankentransporten rückten die Notärzte und Rettungsdienstmitarbeiter der Feuerwehr sowie der vier Hilfsorganisationen aus. Die Feuerwehr verzeichnete nur einen Angriff auf eine Einsatzkraft. Ein „Feiernder“ beleidigte einen Mitarbeiter des Sanitätsdienstes und schlug ihm auf den Helm, entfernte sich dann unerkannt vom Ereignisort. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.





Der Außendienst des Ordnungsamtes war mit rund 300 Kräften im Einsatz. Bis Dienstschluss um 2 Uhr am Freitagmorgen wurden vom OSD 124 (2023: 147) Mal positive Jugendschutzkontrollen (Alkohol/Rauchen) durchgeführt. Insgesamt wurden 83 Mal (2023: 87) Alkohol und 47 Mal (2023: 53) Zigaretten freiwillig vernichtet. Insgesamt 94 (2023: 108) so genannte Wildpinkler wurden erwischt und werden in Kürze Post vom Ordnungsamt bekommen, verbunden mit der Aufforderung, das für diese Ordnungswidrigkeit fällige Bußgeld in Höhe von 150 Euro plus zusätzlicher Gebühr von 28,50 Euro zu entrichten.

19.09 Uhr: Partygeschehen verlagert sich wieder von den Kneipen auf die Straße

Am Abend lässt der Regen nach, die Party verlagert sich wieder von den Kneipen auf die Straße. Vor allem die Bolkerstraße in der Altstadt ist proppenvoll. „Es gibt ein paar Kleinigkeiten, hier ein Platzverweis, da eine Ansprache durch unsere Einsatzkräfte“, berichtet Polizeisprecher André Hartwich auf NRZ-Anfrage. Ansonsten aber herrsche eine „coole Stimmung“.

17.01 Uhr: Polizei verzeichnet jetzt mehr Einsätze

Am späten Nachmittag registriert die Düsseldorfer Polizei ein erhöhtes Aufkommen an Einsätzen. „Die Intensität zieht leicht an, ist aber nicht vergleichbar mit dem Einsatzaufkommen von vor zehn Jahren“, betont Sprecher André Hartwich.

16.13 Uhr: Feuerwehr und Ordnungsamt ziehen erste Bilanz an Altweiber

Die erste Zwischenbilanz von Feuerwehr und Ordnungsamt an Altweiber fällt in Bezug auf das Glasverbot positiv aus. Bis 15 Uhr hat es laut Feuerwehr nur zwei Fälle von Schnittverletzungen gegeben (2023: 1/die Vergleichszahlen beziehen sich jeweils auf den Zeitraum bis 15 Uhr). Innerhalb der Verbotszone sind 17 (2023: 74) Verstöße gegen das Glasverbot zu verzeichnen.

Die Einsatzkräfte im Rettungsdienst haben bis 15 Uhr drei Jugendliche unter 18 Jahren (2023: 4) wegen übermäßigen Konsums von Alkohol behandelt. Insgesamt sind 17 (2023: 21) Menschen in den Unfallhilfestellen versorgt worden – neun (2023: 11) sind ins Krankenhaus gebracht worden. Von den Behandlungen in den Unfallhilfestellen waren sieben (2023: 4) leichte Verletzungen und zwei (2023: 4) mittelschwere Fälle.

Düsseldorfer Ordnungsamt erwischt 10 Wildpinkler

Im gesamten Stadtgebiet sind zwischen 7 und 15 Uhr 225 Einsätze (2023: 206) bei der Feuerwehr Düsseldorf eingegangen, davon waren 202 (2023: 192) Rettungsdiensteinsätze und Krankentransporte. 23 Mal (2023: 14) ist die Feuerwehr zu Brandeinsätzen und technischen Hilfeleistungen ausgerückt. Das Ordnungsamt ist mit rund 300 Kräften im Einsatz. Hierunter sind neben Einsatzkräften des Ordnungs- und Servicedienstes (OSD) und der Verkehrsüberwachung auch Mitarbeiter eines Security-Unternehmens.





Bis 15 Uhr sind 110 (2023: 64) Jugendschutzkontrollen durchgeführt worden, bei denen die Jugendlichen den unerlaubt mitgeführten Alkohol freiwillig vernichteten. 19 Minderjährige (2023: 29) wurden beim Rauchen erwischt. Zehn (2023: 8) Wildpinkler wurden trotz des großen Angebots an öffentlichen Toiletten erwischt und werden in Kürze Post vom Ordnungsamt bekommen. Auf sie wartet ein Bußgeld in Höhe von 150 Euro plus Verwaltungsgebühren. 13 Gastronomen (2023: 7) hatten trotz Verbot ihre Terrassen aufgebaut und mussten ihr Mobiliar wieder einräumen.

14.56 Uhr: Einige Karnevalisten treten bereits die Heimreise an

Das Karnevalstreiben in der Altstadt läuft trotz des Dauerregens unbeirrt weiter. Einige Karnevalisten haben augenscheinlich aber bereits einen über den Durst getrunken und treten die Heimreise an. In der Passage an der U-Bahnhaltestelle Heinrich-Heine-Allee versammelt sich vor allem jüngeres Partyvolk.

14.02 Uhr: Polizei will noch nicht komplett Entwarnung geben

Die Polizei spricht von einem „überdurchschnittlich unauffälligen Altweibergeschehen“. Dennoch wolle man den Tag nicht vor dem Abend loben. „Bei einer solchen Wetterlage entscheiden sich viele Menschen in der Regel auch, in die Kneipen zu gehen“, so Sprecher André Hartwich. „Dann kann es zu Gedränge, Gemenge und Aggressionen kommen. Aber auch darauf sind wir vorbereitet.“

13.10 Uhr: Viele Fotos von Altweiber aus der Altstadt

Viele Jecken sind in bunten und fantasievollen Kostümen in der Altstadt unterwegs. Wir haben die schönsten Bilder in einer Fotostrecke gesammelt.

12.45 Uhr: Ruhige Lage am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Am Düsseldorfer Hauptbahnhof ist vergleichsweise wenig los. Nur vereinzelt sind kostümierte Jecken zu sehen, die Richtung Altstadt ziehen.

12.22 Uhr: Bläserkapelle sorgt auf der Bolkerstraße für Partystimmung

Regentanz in der Düsseldorfer Altstadt: Viele Menschen tanzen und feiern in den Gassen. David, der aus Bonn nach Düsseldorf zum Feiern gekommen ist, macht sich nicht aus dem schlechten Wetter: „Die Stimmung ist absolut geil, die Leute sind friedlich. Der Regen ändert nichts daran.“ Unterdessen heizt die Bläserkapelle „Fotzelcheibe Üttige“ die Partymenge an der Bolkerstraße ordentlich ein.

Die Bläserkapelle „Fotzelcheibe Üttige“ sorgt an der Bolkerstraße für Partystimmung. Foto: Christopher Damm / NRZ

12.09 Uhr: Trotz Regen kommen immer mehr Karnevalisten in die Altstadt

Der Regen wird stärker. Dennoch strömen immer mehr Menschen in die Altstadt, berichtet unser Reporter.

11.55 Uhr: Gute Stimmung in der Düsseldorfer Altstadt

Der Burgplatz und die Altstadtgassen sind trotz des Regens mittlerweile auch gut gefüllt. Überall herrscht ausgelassene Partystimmung.

11.50 Uhr: Party im Düsseldorfer Rathaus ist in vollem Gange

Die Party im Düsseldorfer Rathaus läuft. Der Rathaussaal platzt aus allen Nähten, es wird geschunkelt und getanzt. Mitten im Getümmel: OB Stephan Keller mit seinem Wagenrad auf dem Kopf.

Oberbürgermeister Stephan Keller mit seinem Wagenrad auf dem Kopf im Partygetümmel. Foto: Christopher Damm / Düsseldorf

11.30 Uhr: OB Kellers Kostüm ist Anspielung auf neue Wagenknecht-Partei

Stephan Keller ist nach dem Sturm der Möhnen weiterhin gefragt. Viele Damen wollen an seine Krawatten. Doch der OB hat vorgesorgt und trägt mehrere Krawatten um seinen Hals. „Das sind Krawatten, die ich das ganze Jahr gesammelt habe und die allmählich ausgedient haben.“ Sein Kostüm ist eine Anspielung auf die neue BSW-Partei: „Ich gehe als Wagen-Knecht.“

11.11 Uhr: Die Möhnen haben das Düsseldorfer Rathaus erfolgreich gestürmt

Die Möhnen stürmen das Rathaus. OB Keller hatte keine Chance gegen Venetia Melanie und muss ein Stück seiner Krawatte abgeben. Die Düsseldorfer Altstadt verwandelt sich nun endgültig zur Partyzone. Dreimal Düsseldorf Helau!

OB Stephan Keller mit Venetia Melanie, die ihm seine Krawatte abschnitt und anschließend den Stadtschlüssel ergatterte. Foto: Christopher Damm / Düsseldorf

11.08 Uhr Düsseldorfs OB Keller betritt den Rathausbalkon

Oberbürgermeister Stephan Keller betritt den Rathausbalkon. Gleich ist es so weit. Dann stürmen die Möhnen das Rathaus und schneiden dem OB die Krawatte ab.

11.05 Uhr: Polizei Düsseldorf: Bisher kaum alkoholisierte Schüler in der Altstadt unterwegs

Polizeisprecher André Hartwich: „Wir haben zurzeit einen normalen bis verhaltenen Zulauf. Wir stellen auch nicht die Schwämme an Schülerinnen und Schülern fest, die schon alkoholisiert in die Stadt kommen. Das hat uns in den letzten Jahren immer Sorge bereitet. Wir sind aber auch gut aufgestellt und mit so starken Kräften wie nie im Einsatz.“

11 Uhr: Augenscheinlich weniger Besucher auf dem Rathausplatz

Der Rathausplatz ist mittlerweile gut gefüllt, berichtet unser Reporter vor Ort. Doch so voll wie in den vergangenen Jahren ist es nicht.

10.55 Uhr: Fußballer Philipp Lahm fährt beim Düsseldorfer Rosenmontagszug mit

Auf dem Rosenmontagszug ist die Stadt mit einem eigenen Mottowagen zur diesjährigen Fußball-EM vertreten. Mit einem prominenten Gast, wie Stadtdirektor Hintzsche verrät: Weltmeister und Turnierdirektor Philipp Lahm wird auf dem Wagen mitfahren und die Werbetrommel für das Fußball-Event des Jahres rühren.

10.53 Uhr: Bürgermeister Hinkel freut sich auf die anstehenden Karnevalstage in Düsseldorf

Dreimal „Düsseldorf Helau“: Karnevalisten um CDU-Ratspolitiker und Bürgermeister Josef Hinkel sind bereits in Partystimmung. Hinkel freut sich ebenfalls auf die anstehenden Tage. Das Wetter spiele keine Rolle: „Vielleicht kommen dieses Jahr etwas weniger Menschen, aber diejenigen, die heute und die anderen Tage nach Düsseldorf kommen, halten den Regen aus und werden viel Spaß haben.“

Dreimal „Düsseldorf Helau“: Karnevalisten um Bürgermeister Josef Hinkel sind bereits in Partystimmung. Foto: Christopher Damm / Düsseldorf

10.45 Uhr: Stadtdirektor als Schlumpfine verkleidet scherzt: „War heute Morgen schon blau“

Im Düsseldorfer Rathaus ist die Party bereit in vollem Gange. Stadtdirektor Burkhard Hintzsche freut sich auf die anstehenden Karnevalstage: „Ich bin heute Morgen wach geworden und war schon blau. Aber Scherz beiseite, ich freue mich, dass nun auch der Straßenkarneval und damit die fünfte Jahreszeit in die heiße Phase startet. Das Wetter tut der Stimmung dabei keinen Abbruch.“

10.40 Uhr: Stadtdirektor als Schlumpfine im Düsseldorfer Rathaus unterwegs

Düsseldorfs Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hat sich als Schlumpfine verkleidet.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche hat sich als Schlumpfine verkleidet. Foto: Christopher Damm / Düsseldorf

10.32 Uhr: Blaskapelle spielt auf dem Düsseldorfer Rathausplatz

Immer mehr Menschen strömen zum Rathausplatz. Eine Bläserkapelle sorgt vor Ort für Partystimmung.

10.28 Uhr: Amerikanerin feiert zum ersten Mal Altweiber in Düsseldorf

Vor dem Rathaus hat sich auch eine internationale Frauengruppe eingefunden. Darunter auch Damen aus Japan, Australien und Amerika. Sharon kommt aus Chicago und erlebt Altweiber in Düsseldorf zum ersten Mal. „Es ist absolut verrückt, was hier los ist. In Chicago haben wir nur den St. Patrick‘s Day, aber der kommt nicht annähernd an das, was hier bereits jetzt los ist.“

Die Stimmung bei den Karnevalisten, hier eine Gruppe als Minions verkleidet, ist an Altweiber in der Düsseldorfer Altstadt gut. Foto: Christopher Damm / Düsseldorf

10.20 Uhr: Lange Schlange vor Hausbrauerei Schlüssel

Die Bolkerstraße füllt sich. Vor der Hausbrauerei Schlüssel hat sich bereits eine lange Schlange gebildet. Die ersten Jecken finden sich auch bereits am Marktplatz vor dem Düsseldorfer Rathaus ein.

Vor den Kneipen in der Düsseldorfer Altstadt bilden sich die ersten Schlangen. Foto: Christopher Damm / Düsseldorf

10 Uhr: Erste Jecken sind in der Düsseldorfer Altstadt unterwegs

Zur heutigen Weiberfastnacht werden in der Düsseldorfer Altstadt zehntausende Narren erwartet. Die ersten Karnevalisten sind bereits an der längsten Theke der Welt angekommen. In der Landeshauptstadt hat leichter Regen eingesetzt.

