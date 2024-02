Krefeld. Bahn-Nutzern steht im März erneut eine Streckensperrung bevor. Den Hauptbahnhof Krefeld erreicht man dann vor allem per Bus.

Seit wenigen Tagen läuft der Bahnverkehr am Hauptbahnhof Krefeld nach einer dreiwöchigen Sperrung wieder, da kündigt sich bereits die nächste Strecken-Teilsperrung an: Vom 15. bis 22. März wird es auf sechs Regionalbahn und -Express-Linien im Raum Krefeld erhebliche Einschränkungen geben.

Grund sind erneut Brückenbauarbeiten in Krefeld. Reisende zwischen Mönchengladbach und Duisburg bzw. Köln und Krefeld Hbf müssen sich auf Zug-Ausfälle enstellen. Ersatzweise sind Busse im Einsatz, zeigt das Portal zuginfo.nrw. Lesen Sie auch:Das große Bahn-Chaos kommt noch - 80 Wochen Sperrungen

Bahn in NRW: Bauarbeiten behindern Bahnverkehr im Raum Krefeld

Demnach hält die Linie RE42 (Mönchengladbach-Münster) zwischen Freitag, 15. März, 21 Uhr und Freitag, 22. März, 21 Uhr nicht in Krefeld Hauptbahnhof. Die Linie wird zwischen Krefeld-Uerdingen und Mönchengladbach Hbf umgeleitet. Ersatzweise fahren Busse zwischen Krefeld-Uerdingen und Mönchengladbach Hauptbahnhof, mit Stop in Krefeld Hauptbahnhof und Viersen.

Die Linen RB33 (Aachen-Essen) und RB35 (Gelsenkirchen-Mönchengladbach) halten im genannten Zeitraum nicht in Krefeld-Oppum; die Ersatzbusse verkehren zwischen Krefeld-Linn, -Oppum und -Hauptbahnhof.

Auf der Verbindung Krefeld-Köln bzw. Düsseldorf fahren vom 15. bis 22. März, jeweils 21 Uhr, keine Züge zwischen Neuss bzw. Düsseldorf und Krefeld. Das betrifft die Linie RE7 ((Krefeld-Köln-Wuppertal-Hamm-Münster-Rheine), die in Neuss Hauptbahnhof startet bzw. endet. Die Anfang Januar gestartete Ergänzungslinie RB37, betrieben vom privaten Bahnunternehmen TRI, fällt auf ihrem ohnehin kurzen Laufweg zwischen Krefeld und Neuss Hauptbahnhof komplett aus. Und der Regionalexpress RE10 zwischen Düsseldorf und Kleve verkehrt nur ab bzw. bis Krefeld Hauptbahnhof. Ersatzweise sind dann Busse im Einsatz, jeweils zwischen Neuss bzw. Düsseldorf und Krefeld. Auch interessant: Mega-Baustelle der Bahn in NRW: Fünf Monate kein Fernverkehr

Drei mehr als 100 Jahre alte Brücken werden ersetzt

Grund für die Streckensperrung sind Brückenbauarbeiten, die sich auch auf den Straßenverkehr in Krefeld auswirken. Die Deutsche Bahn bereitet den Austausch von drei mehr als 100 Jahre alten Eisenbahnbrücken vor. Die Bauarbeiten seien extra „gebündelt“ worden, begründete die Bahn.

Weitere Sperrungen stehen in den kommenden Jahren laut Bahn nur noch in geringem Maße an, wenn überhaupt nötig, hieß es im Januar in einer Mitteilung. So soll eine der Brücken im November 2024 fertig gestellt werden, die beiden anderen Brücken sollen laut Bahn voraussichtlich im Jahr 2027. Die weiteren noch nötigen Arbeiten sollen großteils erfolgen, ohne dass der Bahnverkehr dann eingeschränkt werde, sagt die Bahn. Insgesamt würden mehr als 40 Millionen Euro investiert. Lesen Sie auch:S6: Bahnstrecke bei Ratingen-Hösel noch monatelang gesperrt?

(dae)