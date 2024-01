Ausflugtipps: Das sind die schönsten Mühlen im Kreis Wesel

Kreis Wesel Mühlen, von Wind oder Wasser angetrieben, prägen die Landschaft. Sie sind Zeugen der Geschichte und attraktive Ziele. Wohin sich Ausflüge lohnen.

Gewöhnlich gelten die Niederlande als das Reich der Windmühlen. Doch der Kreis Wesel steht dem Nachbarland nur wenig nach. Das Rheinische Mühlendokumentationszentrum hat genau recherchiert: Acht der Mühlen im Kreis sind bis heute funktionsfähig, 36 sind noch deutlich als Mühlen erkennbar, aber nicht mehr arbeitsfähig. Die meisten von ihnen werden heute anderweitig genutzt. Wer also für den nächsten Spaziergang noch ein Ziel sucht, könnte sich eine Mühle in der Umgebung aus der Nähe anschauen.

Bevor Udo Schmal von Goch nach Schleswig zog, hat er zwei Jahre lang jede freie Minute genutzt, um mit dem Fahrrad sämtliche Mühlen des Niederrheins abzuklappern. Das Ergebnis dieser Touren hat er fotografisch festgehalten und auf einer Website ausführlich dokumentiert (www.gocher.me). „Es ist die Technik, die mich fasziniert. Man nutzt sie schon seit rund tausend Jahren“, schwärmt er. Schmal hat auch eine Lieblingsmühle im Kreis Wesel – die Kriemhildmühle in Xanten. „Mich begeistert, dass sie noch genutzt wird“, sagt er. „Es handelt sich um eine sogenannte Bärwindmühle“, erklärt er: „So nennt man die Mühlen, deren Turm in die Befestigungsanlagen der Stadt integriert wurden.“ Und das sei typisch für den Niederrhein. Die Kriemhildmühle, benannt nach der Wormser Königstochter aus dem Nibelungenlied, wurde im 14. Jahrhundert als Wehrturm im Ostwall erbaut und sie ist bis heute täglich in Betrieb. Die Erzeugnisse aus dem hier gemahlenen Korn werden vor Ort verkauft. Wer möchte, kann das Gebäck bei einem Kaffee probieren oder in den Turm hinaufsteigen und die Aussicht auf Xanten genießen.

In der alten Kriemhildmühle wird noch heute Brot gebacken. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

Sehr angetan hat es Mühlenfan Schmal auch die Mühle Weßling in Hamminkeln, „weil sie so schmal und grazil wirkt“, erklärt er. Sie wurde 1840 aus dunklen Ziegeln erbaut und ist das Wahrzeichen des einstigen Dorfes und jetzigen Zentrums der Stadt Hamminkeln. Ihr Flügelkreuz ist fast überall im Ort zu sehen. Im Jahr 1900 wurde eine Backstube angebaut, die heute als Wohnraum dient. Vor der Mühle, wo früher ein Wall aufgeschüttet war, steht heute ein Rundbau, der ebenfalls bewohnt wird. „Den Turm nutzen wir nicht als Wohnraum, weil er wie viele Mühlentürme relativ feucht ist“, erläutern die Besitzer. Wenn man von einem Teil der Wohnung in den anderen wolle, gehe man aber durch den Turm: „Das ist schon etwas Außergewöhnliches“. Auch die Getreidemühle Beckmann in Wesel-Obrighoven ist seit Jahren ein Wohngebäude, ebenso die Alte Mühle in der Dong in Neukirchen-Vluyn, die Mostersmühle in Alpen oder die Mühle in Voerdes Ortsteil Götterswickerhamm.

Rheinberg: Aus einer Mühle wird eine Kirche

Die Budberger Mühle in Rheinberg hat schon einiges mitgemacht: Sie entstand in den 40er-Jahren des 19. Jahrhunderts. Sie brannte 1911 völlig aus und wurde auch repariert, aber ab 1920 lohnte sich das Geschäft nicht mehr und sie stand leer, bis 1933 SA und Hitlerjugend einzogen. Ab Mai 1949 hat sie wieder eine ehrenvolle Verwendung gefunden: Sie wurde aufwendig umgebaut – und heißt jetzt Marienkirche. Ihr Mühlstein tut heute Dienst als Altarstein. Ein Kleinod von innen und auffällig von außen, weil sich der dicke graue Turm mit dem Kreuz auf der Spitze zwischen zwei dunkelrote Backsteingebäude quetscht: „Das ist schon was Einmaliges“, findet sogar Mühlenkenner Udo Schmal.

Wer mehr über Mühlen wissen möchte, sollte nach Dinslaken fahren, in den Stadtteil Hiesfeld. Der hat gleich zwei Mühlen zu bieten, eine vollständig erhaltene Windmühle und eine Wassermühle, die bereits im 14. Jahrhundert urkundlich erwähnt wird und 1693 um einen Backsteinbau erweitert wurde. Pau-Mühle heißt sie, nach ihrem Erbauer. Mit ihrem großen Schaufelrad und dem malerischen roten Fachwerkhaus ist sie für Mühlenliebhaber Udo Schmal auch ein bauliches Highlight des Kreises Wesel. Beide Mühlen sind Teil des Hiesfelder Mühlenmuseums. Auf drei Etagen werden hier mehr als sechzig verschiedene Mühlenmodelle aus aller Welt ausgestellt. Und in dem Backofen auf dem Mühlenhof wird immer noch gelegentlich wie zu alten Zeiten Brot gebacken.

Ein Blick in das Umlenkgetriebe der Wassermühle Gartrop. Foto: Gerd Hermann / FUNKE Foto Services

Auch die Wassermühle von Schloss Gartrop in Hünxe kann nach Vereinbarung besichtigt werden. An ihrem Gebäude lässt sich ablesen, dass sie eine bewegte Geschichte hat. Sie wurde vermutlich im 15. Jahrhundert errichtet, mehrfach zerstört und mit unterschiedlichen Materialien wieder aufgebaut. Das Eichen-Mühlrad wurde einst vom Gartroper Mühlenbach angetrieben – von unten, deshalb spricht man von einer „unterschlächtigen“ Mühle. Seit ihrer Restaurierung ab 2014 kann der Weg vom Korn zum Brot hier vorgeführt werden, in einer Ausstellung, aber auch durch direkte Anschauung: Mahlwerk und Wasserrad funktionieren wieder.

Aumühle gehört zu den ältesten Bauwerken von Moers

Das Mühlwerk der Moerser Aumühle, auch obere Wassermühle genannt, dreht sich ebenfalls wieder, allerdings treibt es ein Elektromotor an, weil die Wasserkraft des Mühlenteichs nicht reicht. Die Mühle wurde zu Beginn des 17. Jahrhunderts erbaut und zählt zu den ältesten Bauwerken von Moers. Früher war sie Teil einer Schleusenanlage, die den Stadtgraben und die anliegenden Felder flutartig unter Wasser setzen und so den Stadtkern vor Feinden schützen konnte – was während des Dreißigjährigen Krieges auch notwendig war. Heute liegt die Aumühle im Moerser Freizeitpark und hier wird regelmäßig Brot nach alter Tradition gebacken.

Ein ganz besonderer Service wird in Sonsbeck geboten: In der Gommanschen Mühle aus dem Jahr 1870 können sich Mühlen-Fans stilvoll das Ja-Wort geben. Und sich danach im Obergeschoss gleich noch eine Ausstellung mit Tonarbeiten ansehen, die an die frühere Bedeutung Sonsbecks als Töpferort erinnert.

