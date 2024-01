Starke Glatteisgefahr im Kreis Wesel: Wetterdienst warnt

Kreis Wesel Achtung! Im Kreis Wesel herrscht am Freitagmorgen große Glatteisgefahr, Straßen, Geh- und Fahrradwege sind betroffen. Es gibt mehrere Unfälle.

Nachdem es in der Nacht gefrierenden Regen gegeben hat, herrscht im Kreis Wesel auch am Freitagmorgen teilweise noch eine hohe Glatteisgefahr. Betroffen sind nach Angaben der Polizei vor allem Geh- und Radwege sowie Nebenstraßen. „Die Streufahrzeuge waren die ganze Nacht im Einsatz und die Hauptstraßen sind weitgehend frei“, sagte Polizeisprecher Peter Reuters auf Anfrage der NRZ-Redaktion. Größere Staus gab es am Morgen nicht mehr. Dennoch sollten Autofahrerinnen und Autofahrer weiterhin sehr vorsichtig fahren, der Deutsche Wetterdienst warnt noch bis 10 Uhr vor Glätte.

„Der Nieselregen und die Eisschicht auf den Straßen zog sich über den gesamten Kreis“, so Reuters weiter. Demnach registrierte die Polizei seit Donnerstagnachmittag bisher 49 witterungsbedingte Unfälle, meist blieb es bei Sachschäden, sechs Menschen wurden leicht verletzt. Besonders betroffen war am Abend die Rheinbrücke in Wesel, dort verunfallten innerhalb von kurzer Zeit gleich fünf Autofahrer – die Brücke wurde dann zwischenzeitlich für den Verkehr gesperrt und erst wieder freigegeben, als die Räumfahrzeuge sie gestreut hatten.

Bei der Niag gab es Ausfälle im Busverkehr, in Hünxe fällt an der Gesamtschule der Unterricht aus. In Moers sorgte das Glatteis für zahlreiche Unfälle auf den Autobahnen A 40 und A 57. Wie die Moerser Feuerwehr mitteilt, waren die Einsatzkräfte zwischen 20.30 und 0 Uhr an sieben Unfallstellen auf den Autobahnen tätig.

