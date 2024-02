Wesel. Auch 2024 gibt es in Wesel wieder den beliebten Feierabendmarkt in der Innenstadt. Die geplanten Termine in der Übersicht.

Der Feierabendmarkt auf dem Großen Markt in Wesel ist seit seiner Premiere im Jahr 2017 ein beliebter Treffpunkt zum Genießen, Entspannen, regional Einkaufen und Zusammenkommen. „Auch in diesem Jahr bekommt der späte Donnerstagnachmittag von Mai bis September einmal im Monat einen besonderen Reiz“, schreibt Wesel Marketing auf seiner Internetseite. Die beliebte Veranstaltung bietet allerhand Leckeres, Schönes und Nützliches aus der Region. Los geht es wie gewohnt um 16 Uhr auf dem Großen Markt. (Lesen Sie auch: Dieses Stadtfest in Wesel wird gestrichen)

Die Besucherinnen und Besucher erwartet eine bunte Mischung an Händlern. Regionale Getränke und Streetfood – sowohl süß als auch herzhaft – erfreuen den Gaumen. Dazu locken Handgemachtes, Deko und Mode. Außerdem wird Live-Musik von unterschiedlichen Künstlern geboten. 2024 sind in Wesel fünf Ausgaben des Feierabendmarktes geplant: am 16. Mai, 20. Juni, 18. Juli, 15. August und 19. September.