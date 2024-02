Wesel. Sabina und Ettore Masin vom „Eiscafé Feldmark“ gehen in den Ruhestand. Nachfolger sind bereits gefunden – und die haben ganz konkrete Ideen.

Im Weseler Stadtteil Feldmark ist dieser Tage eine Ära zu Ende gegangen: Sabina (60) und Ettore Masin (64) führen das beliebte „Eiscafé Feldmark“ am Marktplatz nicht weiter. „Wir möchten uns in den Ruhestand zurückziehen“, erklärt die 60-Jährige, die die Traditions-Eisdiele 37 Jahre lang gemeinsam mit ihrem Mann betrieben hat. Mitte der 1980er Jahre hatte das Ehepaar die Eisdiele übernommen und sich damit weit über die Grenzen des Stadtteils beliebt gemacht. Nun ist nach fast vier Jahrzehnten Schluss, doch traurig sind die Masins nicht: „Wir danken unseren Kunden für all die schönen Jahre“, betont Sabina Masin, die sich nun auf einen neuen Lebensabschnitt freut.