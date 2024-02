Wesel. Spektakulärer Unfall in Wesel-Obrighoven: Ein Autofahrer kommt in einer Kurve von der Straße ab und landet auf dem Dach – doch er hat Glück.

In Wesel-Obrighoven hat sich am Donnerstagmittag ein spektakulärer Unfall ereignet. Wie die Polizei berichtete, landete ein Autofahrer mit seinem Wagen auf dem Dach. Er war in der Abbiegung zwischen der Feldstraße und der Rudolf-Diesel-Straße von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Er selbst blieb dabei unverletzt, ein Beifahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Zwischenzeitlich musste die Rudolf-Diesel-Straße wegen der Bergungsarbeiten für den Verkehr gesperrt werden. Der Unfall passierte gegen 14 Uhr, Angaben zum Alter der Personen konnte die Polizei zunächst nicht machen, weitere Fahrzeuge waren demnach nicht involviert.

rku