Wesel. Michael und Heike Stempa sowie Max Melskotter übernehmen die Regie im Traditionsgasthof „Am Jäger“ in Wesel. Es sind Änderungen geplant.

In der Gastronomie gelten die Monate Januar und Februar als umsatzschwach. Für Michael und Heike Stempa und Sohn Max Melskotter, unter deren Regie das Gasthaus „Am Jäger“ in Wesel-Diersfordt jetzt betrieben wird, war der Start phänomenal. „Wir waren ausgebucht“, freuen sich die neuen Gastgeber. Es ist das traditionsbeladene Haus, das von Familie Birkhoff so stimmig restauriert und ausgestattet wurde, und die von Robert Avdic geführte Gastronomie, die den Jäger so besonders machen. Das will Familie Stempa nun weiter ausbauen mit vielen Ideen, insbesondere für den Außenbereich.