Wesel. In vielen Eisdielen in Wesel startet die Saison. Ein Lokal wird nach dem Winter aber nicht wieder aufmachen – woanders gibt es eine Neueröffnung.

Die Eissaison steht in den Startlöchern, doch ein in Wesel bekanntes Café wird nach der Winterpause fehlen: Nach nur einer Saison muss das „Gelatiamo“, das 2023 an der Kreuzstraße eröffnete, wieder schließen. „Es ist nicht so gelaufen, wie wir uns das erhofft hatten“, heißt es von Seiten der Inhaber. Am 1. April waren Elisabete Barbosa und Helton Araujo mit viel Optimismus und einem großen Angebot gestartet: Neben zahlreichen Eissorten gab es Crêpes und Bubble-Waffeln. Nun hat man sich entschlossen, die Geschäfte ruhen zu lassen. Was mit dem Ladenlokal passiert, ist noch nicht bekannt.