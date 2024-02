Wesel. In Wesel, Hamminkeln, Schermbeck und Hünxe haben schon viele Eiscafés auf – auch eine Neueröffnung startet bald. Wie sich die Preise entwickeln.

Die einen haben inzwischen den ganzen Winter über geöffnet, die anderen sind jetzt im Februar gestartet oder öffnen erst noch in den nächsten Tagen: So oder so müssen die Freunde von Speiseeis in der heutigen Zeit auch im Dezember oder Januar nicht auf ihr leckeres Eis verzichten. Wie beispielsweise im Eiscafé Riviera an der Wilhelmstraße in Wesel, das seit einem guten Jahrzehnt das ganze Jahr über geöffnet ist und nun auch weiter expandiert. So eröffnet Inhaber Fabio Zaccaron am 1. März vor dem Eingang des Lebensmittelmarktes Globus in Obrighoven eine neue Eisdiele. „Wir sind dort in den letzten Vorbereitungen“, freut sich Zaccaron.