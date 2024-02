Hamminkeln. Eine große Spendenaktion hat geholfen, eine neue Orgel für die Dorfkirche in Brünen anzuschaffen. Mit einem Fest wurde das Instrument eingeweiht.

Es ist ein besonderes musikalisches Ereignis gewesen, das am vergangenen Samstag in der Dorfkirche in Brünen gefeiert wurde: Der Orgelmusiktag, organisiert von der Evangelischen Kirchengemeinde An Issel und Rhein, war ein Fest der Kirchenmusik und des Zusammenhalts in der Gemeinde. Denn nach einem erfolgreichen Abschluss der langjährigen Orgelspendenaktion von 2015 bis 2023 wurde in diesem Rahmen die feierliche Einweihung der neuen Orgel zelebriert.