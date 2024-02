Wesel. Ganz ohne politischen Druck kommt die Weseler Stadtverwaltung Gastronomen entgegen: Außengastronomie ist künftig auch im Winter erlaubt.

Gastronomen in Wesel haben Grund zur Freude: Wollen sie ihre Speisen und Getränke auf öffentlichen Flächen vor oder an ihren Lokalen servieren, können sie das zukünftig das ganze Jahr über tun. Der entsprechende Beschluss ist am Donnerstag im Ausschuss für Bürgerdienste, Sicherheit und Verkehr getroffen worden.