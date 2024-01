Bauern-Protest in Wesel: Hier soll ein Mahnfeuer brennen

Wesel Die Bauern in Wesel planen für Freitag die nächste Protestaktion. An einer viel befahrenen Straße soll ab dem Abend ein Mahnfeuer brennen.

Die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte sind in dieser Woche in und um Wesel allgegenwärtig. Nachdem am Montag viele Treckerkonvois den Verkehr lahmgelegt haben und am Dienstag eine große Kundgebung am Auesee organisiert wurde, ist für Freitagabend ein Mahnfeuer geplant. Unter dem Motto „Gemeinsam stark“ wollen sich ab 18 Uhr mehrere Bauern an der Schermbecker Landstraße treffen und das sicherlich gut sichtbare Feuer entzünden.

Die Organisatoren wollen dabei auch mit Interessierten ins Gespräch kommen. „Ihr wollt wissen, warum wir demonstrieren? Kommt gerne vorbei und informiert Euch!“, heißt es auf einem Flyer, mit dem das Mahnfeuer angekündigt wird. Der genaue Standort ist eine Grünfläche an der B58, etwa 500 Meter vor der Autobahnauffahrt zur A3. Die Zufahrt ist möglich über die Schermbecker Landstraße, dann geht es über die Seitenstraße „Am Büschchen“ auf die Fläche. Es ist laut den Landwirten eine Versammlung angemeldet, die Anfahrt ist mit Traktor oder Auto möglich.

