Rosenmontag in Wesel: Der Live-Ticker zum Umzug 2024

Wesel Am Rosenmontag zieht der Karnevalszug durch Wesel. Wo er sich gerade befindet und was am Straßenrand passiert, berichten wir hier im Live-Ticker.

Am Rosenmontag (12. Februar) 2024 zieht zur Mittagszeit wieder der Karnevalszug durch die Weseler Innenstadt. Ab 12.30 Uhr soll sich der Zug am Breiten Weg in Bewegung setzen. Dieses Jahr werden zwei Wagen mehr als im Vorjahr erwartet und rund 15.000 Karnevals-Fans am Straßenrand. In diesem Live-Ticker behalten wir die aktuellen Entwicklungen ab Montagmorgen im Auge. Auch über die Karnevalsumzüge in Dingden, Bislich und Ginderich berichten wir an dieser Stelle schon vor dem ersten Start um 10.11 Uhr.

Um 12.30 Uhr startet dann der Rosenmontagsumzug durch Wesel, dann schlängelt sich der „Zoch“ bis etwa 15.30 bis 16 Uhr durch die Innenstadt. Danach ist die Prämierung der schönsten Wagen am Berliner Tor, die Gäste verteilen sich ins Weseler Festzelt oder in die Kneipen der Innenstadt. In diesem Jahr sind 17 Prunkwagen und rund 20 Fußtrupps mit dabei. Mit Fotos, Videos und vielen Informationen halten wir Sie bis zum Nachmittag auf dem Laufenden.

