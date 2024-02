Den Haag. Durch Den Haag führen viele interessante Routen. Die Nordsee als Ziel – besser geht’s kaum. Wir haben einige der Touren getestet.

Das Königshaus Noordeinde mitten in der historischen Altstadt, der Parlamentspalast und nebenan das Mauritshuis davon nur einen Kilometer entfernt und der Sitz des internationalen Gerichtshofes im Friedenspalast in nördlicher Richtung auch nicht viel weiter weg: Den Haag, noch bis 1983 nicht nur Regierungssitz, sondern auch die Hauptstadt der Niederlande, bevor Amsterdam diese Ehre zuteil wurde, ist an sehenswerten Orten nicht gerade arm. Wie das kleine Dorf s’Gravenhage, so der ursprüngliche Name Den Haags, im „Goldenen Zeitalter“ zum Sitz der mächtigen Statthalter der Republik der Sieben Vereinigten Provinzen wurde, können Gäste in wenigen Stunden zu Fuß erkunden.