Im Land der Täter: Warum Margot Friedländer nach Berlin zog

Rund sechs Millionen Jüdinnen und Juden starben während des Holocausts. Wer nach 1945 noch am Leben und trotz der schrecklichen Geschehnisse gewillt war, in Deutschland zu bleiben oder ins Land der Täter zurückzukehren, hat beigetragen zum Wiederaufbau und oftmals wichtige Impulse gesetzt. Drei Beispiele zum „Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus“ am 27. Januar:

Marcel Reich-Ranicki gilt als einflussreichster Literaturkritiker Nachkriegsdeutschlands. Er lebte von 1920 bis 2013. Der gebürtige Pole überlebte das Warschauer Ghetto, wo er an einem geheimen Untergrundarchiv mitarbeitete. Dieses Archiv sollte den Alltag der im Ghetto eingeschlossenen Juden dokumentieren. Marcel Reich-Ranicki siedelte im Jahr 1958 nach Deutschland über. Er schrieb für „Die Zeit“ und die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“, rief die Literatursendung „Das Literarische Quartett“ ins Leben und moderierte sie von 1988 bis 2001. Später veröffentlichte Reich-Ranicki seinen Kanon deutschsprachiger Literatur.

Sigrid Löffler, Hellmuth Karasek, Ulrich Greiner und Marcel Reich-Ranicki (v.l.) im „Literarischen Quartett“ 1991. Foto: Erwin Elsner / picture alliance / dpa

Margot Friedländer überlebte den Holocaust als junge Frau. Sie wurde 1921 in Berlin geboren. Dort lebte sie nach der Scheidung ihrer Eltern mit ihrem Bruder Ralph und ihrer Mutter im Stadtteil Kreuzberg. Der Versuch, in der Nazi-Zeit auszuwandern, scheiterte. Die Mutter und der Bruder wurden im KZ Auschwitz ermordet, auch der Vater starb in einem Vernichtungslager. Margot Friedländer lebte im Untergrund, wurde dann aber doch entdeckt und kam ins Konzentrationslager Theresienstadt. Dort traf sie ihren späteren Mann Adolf Friedländer. Beide überlebten und wanderten in die USA aus. Nach dem Tod ihres Mannes zog Margot Friedländer wieder nach Deutschland, um sich als Zeitzeugin in Schulen engagieren. Im Jahr 2023 gründete sie die Margot-Friedländer-Stiftung, damit die Zeitzeugenarbeit fortgeführt werden kann.

Kurt Landauer war schon 1913/1914 Präsident des FC Bayern München gewesen, dann erneut von 1919 bis 1933. Der 1884 geborene Münchener verlor in der Nazi-Zeit vier Geschwister. Er selbst flüchtete in die Schweiz. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde er 1947 (bis 1951) wieder Präsident des FC Bayern. Er starb 1961 und wurde 2013 posthum zum Ehrenpräsidenten ernannt.

