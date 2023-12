CDU Hüthum möchte mit Bürgern im Gespräch bleiben

Hüthum/Borghees Erik Arntzen, Vorsitzender der CDU Hüthum, blickt zurück. 2024 wird erneut ein prominenter Minister beim CDU-Tag erwartet.

Kurz vor Ende des Jahres 2023 blickt Erik Arntzen, der Vorsitzende des CDU Ortsverbandes Hüthum-Borghees-Klein-Netterden zurück. So konnte der CDU-Ortsverband seinen Ortsrundgang durch die Ortsteile mit Vertretern der Verwaltung wieder durchführen. Dass diese bürgernahe Politik gut angenommen wird, zeigte sich an den gemeldeten Themen.

Auch unser Highlight, so Arntzen: Der Hüthumer CDU Tag verzeichnete wieder einen großen Zuspruch. Rund 100 Bürgerinnen und Bürger konnten einen interessanten Vortrag des Gastredners Karl-Josef Laumann, dem Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalens, verfolgen. „Bereits heute können wir uns auf den Besuch des Ministers des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Herbert Reul, freuen. Vor dem Hintergrund der innenpolitischen Herausforderungen werden wir hier sicherlich einen informativen Vortrag hören. Diese Veranstaltung werden sich sicherlich viele Bürgerinnen und Bürger nicht entgehen lassen“, blickt Arntzen auf 2024.

Minister Herbert Reul kommt am 3. Mai 2024

„Im neuen Jahr werden wir unseren Ortsrundgang wieder im Frühjahr durchführen, um in den alten Rhythmus zurückzukommen. Am 3. Mai 2024 wird der Hüthumer CDU-Tag mit dem Minister des Inneren des Landes Nordrhein-Westfalen, Herrn Herbert Reul, stattfinden“, so Arntzen. Des Weiteren werde man alle Dinge in Ortsverband beobachten und dort, wo nötig, entsprechend politisch agieren. „Ich möchte aber alle Bürgerinnen und Bürger bitten, uns anzusprechen, wenn wir helfen können. Leider ist nicht immer alles umsetzbar, dennoch ist es wichtig über Probleme zu sprechen“, so Arntzen abschließend.

