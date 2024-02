Deutschland-Ticket gratis: Kreis Kleve lockt mit Angebot

Kreis Kleve Mit einem besonderen Angebot versucht der Kreis Kleve, die Bürger zum Umstieg auf Bus und Bahn zu bewegen – unter einer Bedingung.

Der Kreis Kleve hat ein Modellprojekt zur freiwilligen Abgabe des Führerscheins gestartet. Wer seine Fahrerlaubnis freiwillig zurückgibt, erhält im Gegenzug die Kosten für das Deutschland-Ticket im öffentlichen Personennahverkehr für ein Jahr erstattet. Damit möchte die Kreisverwaltung einen Anreiz für Menschen schaffen, die beispielsweise aus Altersgründen oder um einen Beitrag zur Mobilitätswende zu leisten, über die Abgabe ihres Führerscheins nachdenken. „Andere Kreise in Nordrhein-Westfalen und bundesweit haben mit ähnlichen Initiativen gute Erfahrungen gemacht“, so der Kreis Kleve.

Das Angebot richtet sich an alle Menschen, die im Kreis Kleve leben und über eine gültige Fahrerlaubnis verfügen. Zusätzliche Kriterien – etwa eine Altersgrenze oder Erkrankungen – sind ausdrücklich nicht vorgegeben. Weitere Informationen gibt es auf www.kreis-kleve.de (Suchbegriff „Freiwilliger Verzicht auf die Fahrerlaubnis“). Dort kann auch der entsprechende Antrag heruntergeladen und verwendet werden.

So läuft das Verfahren

Interessierte können entweder ihren ausgefüllten Antrag nebst Führerschein direkt bei der Kreisverwaltung in Kleve abgeben und erhalten dann auch direkt ihr Deutschland-Ticket. Andernfalls senden Sie einfach den ausgefüllten Antrag nebst Führerschein der Kreisverwaltung zu. Sie erhalten dann das Deutschland-Ticket direkt nach Hause.

Das Deutschland-Ticket kann unter anderem in Bussen bundesweit eingesetzt werden. Foto: Andreas Gebbink / Kleve

Kooperationspartner des Kreises Kleve ist die Look Busreisen GmbH. Das Unternehmen stellt dem Kreis Kleve die nötige Technik zur Verfügung, um die Ticket-Chipkarte zu drucken und zu registrieren.

Ticket läuft nach einem Jahr aus

Die Chipkarte wird einmalig ausgestellt und das Ticket ein Jahr lang monatlich automatisch verlängert. Es kann bundesweit in allen Verkehrsverbünden und bei allen Nahverkehrsunternehmen in Bussen, Straßen-, Stadt-, U- sowie S-Bahnen, Regionalbahnen und Regionalexpressen in der 2. Klasse eingesetzt werden. Optionale Zusatztickets sind nicht Bestandteil des Modellprojekts.

Aktuell ist das Deutschland-Ticket für 49 Euro pro Monat erhältlich. Bei Änderungen des Tarifs im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) wird der Preis an den gültigen Tarif angepasst. Nach einem Jahr läuft das Ticket aus. Eine Verlängerung auf eigene Kosten ist selbstverständlich möglich.

