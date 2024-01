Snack-Automat Emmerich: Automat in Hüthum bietet Süßes rund um die Uhr an

Hüthum Neuheit in Emmerich-Hüthum: An der Eltener Straße kann Süßes und Flüssiges rund um die Uhr gekauft werden. Das kosten die Leckereien.

Hüthum hat einen neuen Hingucker. Und dieser steht, wenn auch eher schlicht in Schwarz gehalten, an prominenter Stelle in der Ortschaft. Neben der Gaststätte „Zum Kronprinzen“, direkt an der Eltener Straße, und damit gegenüber der St.-Georg-Kirche befindet sich nun ein Snack-Automat. Die Firma Snack Hütte aus Bedburg-Hau hat diesen hier Ende des vergangenen Jahres aufgestellt.

Der Clou dabei: An dem Automaten können Snacks und Getränke, als auch Utensilien für E-Zigaretten rund um die Uhr gekauft werden. Und: Das, was in dem Automaten zu finden ist, sind zumeist die neusten Snacktrends. So bietet der Automat in Emmerich-Hüthum etwa die trendigen Takis-Chips an. Kostenpunkt: sechs Euro. Ebenfalls beliebt, aber nicht überall in den Lebensmittelläden zu haben sind Schokobons Crispy. In Hüthum in Automaten gibt es sie. Wer sie haben will, muss zehn Euro berappen.

Powerade ist in Hüthum beliebt

Neben Capri-Sun und Gummibärchen gibt es ebenso gekühlte Getränke. Hier, das wird in einem Video auf Instagram verraten, ist besonders eines beliebt in Hüthum: nämlich Powerade in blau.

