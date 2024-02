Karneval Karneval in Emmerich: So teuer wird Wildpinkeln in der Stadt

Emmerich Von Sperrung bis Bußgeld: Stadt Emmerich gibt Details für die Karnevalsumzüge bekannt. Das müssen Bürger für die Karnevalstage wissen.

Das nächste Wochenende steht in Emmerich und dem Ortsteil Elten ganz im Zeichen des Karnevals. Am Samstag, 10. Februar, zieht der Kinderkarnevalsumzug durch den Ortsteil Elten (Start: 14.11 Uhr). Einen Tag später werden tausende Narren zum Tulpensonntagszug in der Emmericher Innenstadt erwartet (Start: 11.11 Uhr). Die Ordnungsbehörde der Stadt Emmerich am Rhein weist darauf hin, dass es durch die beiden Umzüge im Ortsteil Elten und in der Emmericher Innenstadt zu zeitlich begrenzten Verkehrsbeeinträchtigungen kommen wird.

Die Ordnungskräfte der Stadt Emmerich werden in diesem Jahr im Übrigen verstärkt die „Wildpinkler“ in den Fokus ihrer Kontrollen nehmen. Nach den letzten Umzügen haben sich immer mehr Anwohner des Zugweges über das wilde Urinieren an Hauswände und in Vorgärten beschwert. Wer dabei erwischt wird, muss bei erstmaligem Verstoß mit einem Bußgeld von mindestens 50 Euro rechnen. Bei einem weiteren Verstoß kann ein Bußgeld in dreistelliger Höhe verhängt werden.

Sperrung in Elten

Die Hälfte des Eltener Marktplatzes wird bereits am Freitag, 9. Februar, ab 14 Uhr (nach Marktende) auch für Anwohner und Anlieger gesperrt. Die Sperrung der anderen Hälfte erfolgt am Samstagmorgen um 8 Uhr. Des Weiteren werden Halteverbotsschilder an verschiedenen Stellen des Zugweges aufgestellt. Am Samstag wird dann von 12 bis ca. 18 Uhr der Ortskern Elten wegen Kinderkarneval komplett gesperrt. Entsprechende Umleitungen werden ausgeschildert.

Das ist der Zugweg beim Kinderkarneval

Der Zugweg verläuft über folgende Straßen: von-Bodelschwingh-Straße – Überquerung Emmericher Straße – Seminarstraße – Überquerung Lindenallee – Plagweg – Sandstraße – Martinusstraße – Bergstraße – Eltener Markt – Schmidtstraße – Wasserstraße – Neustadt – Wilhelmstraße – Klosterstraße – Abschluss Eltener Markt.

Mit Bußgeldern rechnen Insbesondere die Einhaltung der Halteverbote entlang der Zugwege, sowie der Sperrungen wird die Behörde in Zusammenarbeit mit der örtlichen Polizei rigoros kontrollieren. Wer sein Fahrzeug vorschriftswidrig abstellt oder aber die Anordnung der Sperrungen missachtet, hat mit einem Bußgeld zu rechnen. Außerdem muss der Halter damit rechnen, dass sein Fahrzeug ohne weitere Vorwarnung abgeschleppt wird. Die Kosten werden zusätzlich in Rechnung gestellt.

Die Straße „Tichelkamp“ wird als Umleitungsstrecke genutzt, ein Parken am Straßenrand ist deshalb untersagt. In beiden Richtungen gilt ein Halteverbot. Die Einbahnstraße „Streuffstraße“ zwischen Klosterstraße und Stockmannskamp wird aufgehoben. Nachdem der Zug die Klosterstraße in Richtung Eltener Markt passiert hat, können die Anwohner der Streuffstraße und der Straße „Stockmannskamp“ nach links in die Klosterstraße abfahren.

Das sind die Sperrungen in Emmerich

Wegen des Tulpensonntagszuges werden im Emmericher Innenstadtbereich Absperrungen und Halteverbote eingerichtet. So wird der Geistmarkt bereits ab Samstag, 10. Februar, 12 Uhr gesperrt. Alter Markt und Rathausvorplatz sind ab Sonntag, 11. Februar, ab 6 Uhr gesperrt.

Im gesamten Bereich des Zugweges wird ein Halteverbot eingerichtet. Der Tulpensonntagszug wird über folgenden Straßen ziehen: Geistmarkt – Steinstraße – Hinter dem Engel – Gasthausstraße – Ölstraße – Brink – Nonnenplatz – Baustraße – Großer Löwe – Hühnerstraße – Kleiner Löwe – Kaßstraße – Christoffelstraße – Fischerort – Alter Markt – Steinstraße – Geistmarkt (Abschluss). Die Vollsperrung des Zugweges gilt ab 10 Uhr. Im Anschluss an den Zug findet auf dem Geistmarkt eine Karnevalsparty bis ca. 16 Uhr statt.

Die Sperrungen und Durchfahrtverbote gelten auch für die Anwohner der von den Sperrungen betroffenen Grundstücken. Fahrten vom und zum eigenen Grundstück sind während der Sperrungen nicht möglich.

