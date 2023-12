Rees/Isselburg: Jubel im Jugendzentrum und Bürgerhaus

Im Namen der Mitarbeiter der Westnetz überreichten Silke Lodder, Betriebsratsvorsitzende (m.) und Ingo Ewald (l.), stellvertretender Betriebsratsvorsitzender am Standort Wesel, die Restcentspende in Rees an den Geschäftsführer Heinz Lukkezen (2. v. l.), Vesila Sürücü, Leiterin Jugendhaus (2. v. r.) und Franz Josef te Baay, 1. Vorsitzender (r.) des Jugendhauses JiM in Millingen.

Rees/Isselburg Das JiM in Rees-Millingen und das Bürgerhaus in Isselburg-Vehlingen erhalten eine Spende von Westnetz. So hoch ist die Spendensumme.

Gerade gemeinnützige, soziale oder ehrenamtliche Organisationen sind oft auf finanzielle Hilfe angewiesen. Um genau solche Organisationen zu unterstützen, hat der Betriebsrat der Westnetz GmbH das Projekt Restcentspende ins Leben gerufen. Dabei sammeln die Mitarbeiter des Verteilnetzbetreibers das ganze Jahr über die Cent-Beträge hinter dem Komma ihres monatlichen Gehalts.

Im Namen der Mitarbeiter der Westnetz überreichten Silke Lodder, Betriebsratsvorsitzende (m.) und Ingo Ewald (r.), stellvertretender Betriebsratsvorsitzender am Standort Wesel, die Restcentspende in Isselburg an den Vorsitzenden Bernd Tiemeßen (2. v. r.), Bodo Neuber, Kassierer (l.) und Wilma Ruenhorst, stellvertretende Kassiererin (2. v. l.) des Bürgerhauses Vehlingen e. V. Foto: Westnetz / NRZ

Im Jahr 2023 ist so eine vierstellige Summe zusammengekommen, die der Betriebsrat am Standort Wesel jetzt gespendet hat. Jubeln konnten daher das Jugendzentrum Millingen in Rees (JiM) und das Bürgerhaus Vehlingen e. V. in Isselburg, denn sie haben die Spende nun erhalten..

So wird die Spende genutzt

Silke Lodder und Ingo Ewald vom Betriebsrat der Westnetz am Standort Wesel überreichten die Spenden in Höhe von jeweils 1000 Euro. „Wir freuen uns, dass diese Aktion bereits Tradition hat, denn sie zeigt uns, dass kleine Dinge, Großes bewegen“, sagte Silke Lodder, Vorsitzende des Betriebsrates.

Die Spende nutzt die offene Jugendeinrichtung unter anderem für Kochkurse und Ausflüge mit den Kindern sowie Jugendlichen. Das Bürgerhaus Vehlingen e. V. setzt den Betrag für Instandsetzungsarbeiten an ihrem Gebäude ein. „Für den Einzelnen fallen diese Cents nicht ins Gewicht, aber für die sozialen Projekte und Institutionen ist die Gesamtsumme solcher Spenden eine große Unterstützung, um ihre Arbeit fortzuführen“, sagte Ingo Ewald, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender.

