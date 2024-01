Vorsicht auf den Straßen: Warnung vor Glätte im Kreis Borken

Kreis Borken Seit Donnerstagabend ist es extrem glatt auf den Straßen und Gehwegen im Kreis Borken. Laut Polizei gibt es schon zahlreiche Unfälle.

Nieselregen hat auf den eiskalten Straßen und Wegen im Kreis Borken vielerorts Glatteis erzeugt. Und das schon am Donnerstagabend, wie die Polizei des Kreises Borken mitteilt. Auf spiegelglattem Untergrund hatte es gestern erste Verkehrsunfälle gegeben. Sofort appellierte die Polizei, besonders vorsichtig und den Witterungsverhältnissen angepasst unterwegs zu sein.

Der Appell gilt weiterhin. Denn wie der Kreis Borken berichtet, meldet die Leitstelle für Rettungsdienst und Feuerschutz seit gestern Abend 17.30 Uhr 49 Glatteis-bedingte Verkehrsunfälle (Stand heute 6.45 Uhr). Zeitweilig liefen 25 Einsätze parallel. Meist blieb es bei Sachschäden, die teils hoch ausfielen. Vielfach waren Fahrzeuge von der Fahrbahn abgekommen. Es gab jedoch auch mehrere Unfälle, bei denen sich die Beteiligten Verletzungen zugezogen haben: In Ahaus-Wessum stürzte am Abend ein Radfahrer, ebenso in Isselburg sowie am Freitagmorgen in Bocholt.

In mehreren Fällen erlitten auch Autofahrer meist leichte Verletzungen bei Auffahrunfällen, beim Aufprall gegen Hindernisse wie Laternen oder beim Rutschen in einen Straßengraben. Die Polizei warnt vor der anhaltenden Glätte und appelliert erneut, witterungsangepasst im Straßenverkehr unterwegs zu sein.

Interkommunaler Bauhof ist im Einsatz

Der gemeinsam mit der Stadt Gescher betriebene, interkommunaler Bauhof berichtet außerdem: „Wir sind gestern ab 19 Uhr ausgerückt in voller Stärke 8 Fahrzeuge Kreis und 3 Fahrzeuge Stadt Gescher. Heute um 3 Uhr nochmal volle Stärke 8 Fahrzeuge Kreis und 3 Fahrzeuge Gescher.“

Auch der Regionalverkehr Münster wendet sich an seine Kunden. Aktuell komme es im Kreis Borken auf den Linien S70/ S71 etwa zu massiven Verspätung und Ausfällen aufgrund einer Demonstration mit Treckern in Schöppingen. Zudem wurde um 6.55 Uhr mitgeteilt, dass die Hauptstraßen befahren werden können, es aber massive Einschränkungen im Schülerverkehr gebe. Nebenstrecken in Bauernschaften könnten noch nicht befahren werden.

