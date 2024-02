Weeze. Die Bezirksregierung Düsseldorf lädt zum Tag der offenen Tür in der erweiterten Zentralen Unterbringungseinrichtung in Weeze ein.

Die erweiterte Zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für geflüchtete Menschen auf dem Flughafengelände in Weeze ist nahezu bezugsfertig. Als Ergänzung zu den bestehenden Häusern richtet die Bezirksregierung Düsseldorf als Betreiber die Reihenhaussiedlung in einem ersten Schritt für bis zu 400 Personen her. Im Anschluss hieran erfolgt die sukzessive Ertüchtigung von 240 zusätzlichen Plätzen. Am Mittwoch, 28. Februar, sollen die ersten Bewohner einziehen können.