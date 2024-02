Goch. Ringschluss und Beseitigung des Bahnübergangs an der Kalkarer Straße in Goch: Wichtige Neuigkeiten zu Bauvarianten, Kosten und Zeitplan.

Vor bald 22 Jahren fasste der Gocher Rat den Grundsatzbeschluss, den Innenstadtring zu schließen. Seitdem ist rund um dieses Großprojekt viel passiert: Die Stadt kaufte das Kasernengelände, entwickelte dort das Neubaugebiet Neu-See-Land und schloss eine Planungsvereinbarung mit der Deutschen Bahn. Denn der Ring soll unter die Bahnstrecke führen und so den Bahnübergang an der Kalkarer Straße überflüssig werden lassen. Im Bau- und Planungsausschuss am Donnerstagabend, 22. Februar, präsentierten Stadtverwaltung und Deutsche Bahn nun erstmals öffentlich zahlreiche Details zur Bauausführung, zu den Kosten und zum Zeitplan.