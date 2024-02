Kalkar-Wissel. Der Freizeitpark Wisseler See erwirbt neue Wassersportangebote. Dazu gehören ein Aquapark und Tretboote. Das ist außerdem geplant.

Die Freizeitpark Wisseler See GmbH (FWS) gibt bekannt, dass sie zum Jahreswechsel die Wibit-Anlage (Aquapark), eine moderne Flotte an Tretbooten, darunter auch ein Einhorn-Tretboot und ein Flamingo-Tretboot, sowie diverse Stand-Up Paddle Boards in verschiedenen Größen der Firma Uferlos 51 (Coastline GmbH) erworben hat. Ab der Saison 2024 wird damit das Angebot für den Ferien- und Campingpark Wisseler See für kleine und große Besucher erweitert.

Der Freizeitpark Wisseler See hat einen Aquapark, Tretboote und Stand-Up-Paddle-Boards erworben. © Nicray Fotografie | Nicholas R. Pawelke

Viele Bürgerinnen und Bürger kennen den See aus ihrer Kindheit oder besuchen den See stets, manch einer hat aber leider vergessen, was für ein Juwel im Kreis Kleve existiert Matthias Raschke - Geschäftsführer Freizeitpark Wisseler See GmbH

Die Wibit-Anlage besteht aus verschiedenen aufblasbaren Elementen, wie Trampoline, Rutschen, Kletterwände, Hindernisparcours und Plattformen. Damit haben Besucher eine unterhaltsame und abenteuerliche Möglichkeit, Zeit im und am Wasser zu verbringen, wobei Spaß und Herausforderung für alle Altersgruppen gelten. „Wir sind begeistert die Angebote von Uferlos 51 in unsere Obhut nehmen zu dürfen. Diese Investition ermöglicht es uns, unser Freizeitangebot zu erweitern und unseren Gästen ein unvergessliches Erlebnis am Wisseler See zu bieten“, sagt Matthias Raschke, Geschäftsführer der Freizeitpark Wisseler See GmbH. „Die Wibit-Anlage, Tretboote und SUP‘s sind nicht nur eine großartige Ergänzung zu unserem bestehenden Angebot, sondern unterstreichen auch unsere Verpflichtung, innovative Freizeitmöglichkeiten für unsere Besucher*innen bereitzustellen und den Bekanntheitsgrad des Wisseler Sees zu stärken. 2024 werden wir mit frischem Wind in die Saison starten. Viele Bürger*innen kennen den See aus ihrer Kindheit oder besuchen den See stets, manch einer hat aber leider vergessen, was für ein Juwel im Kreis Kleve existiert“ so Raschke.

Spannende Möglichkeiten, den See zu erkunden

Die Übernahme ist bereits abgeschlossen und das Team des Ferien- und Campingparks Wisseler See arbeitet eng mit Uferlos 51 zusammen, um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten. Gäste können sich auf aufregende neue Möglichkeiten freuen, den See zu erkunden und aktiv zu werden, denn neben der Wibit-Anlage, den Tretbooten und SUPs wird es diese Saison zusätzlich noch FunBubble-Wasserbälle im Naturfreibad geben, in denen Kinder und vielleicht auch Erwachsene innerhalb einer aufblasbaren Kugel über das Wasser (in einem 50 Zentimeter tiefen Becken) laufen können.

Zusätzlich gibt der Ferien- und Campingpark Wisseler See bekannt, dass ab der Saison 2024 für kleine Campinggäste verschiedene neue Berg-Go-Karts zum Ausleihen bereitstehen und diverse Veranstaltungen sowie zusätzliche Angebote bereits in Planung sind. Weitere Details folgen. Wer im Besitz von gültigen Zehnerkarten für die Wibit-Anlage am Wisseler See ist, der kann sich für eine Erstattung via E-Mail an Uferlos 51 (Coastline GmbH) wenden. E-Mail: Info@uferlos51.de.

Matthias Raschke und sein Team sowie der Beirat der Gesellschaft freuen sich über die gute Zusammenarbeit mit Uferlos 51 und die reibungslose Übergabe. In diesem Zuge erwähnt der Geschäftsführer ebenfalls, dass der Wisseler See einige aufregende Jobs für die Saison 2024 zu bieten hat.

Weitere Informationen finden Interessierte unter www.wisseler-see.de.

