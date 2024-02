Bedburg-Hau. Alfio und Maria Arcidiacono haben in ihre Gastronomie in Schneppenbaum investiert. Mit diesen neuen Eissorten starten sie bald.

Es ist Donnerstag, 18 Uhr, und in der Pizzeria von Alfio und Maria Arcidiacono in Bedburg-Hau Schneppenbaum herrscht reger Betrieb. Das Restaurant ist gut gefüllt, immer wieder kommen Gäste herein, um ihre Pizza abzuholen, und auch draußen sitzen Menschen auf den Loungemöbeln und trinken eine Tasse Kaffee. Das Sicilia am Rathaus in Bedburg-Hau ist ein Publikumsmagnet.