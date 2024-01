Bauernproteste: Am Dienstag wird ganz Kleve lahmgelegt

Kleve Am Dienstagmorgen fahren zwischen 6 und 9 Uhr 50 Traktoren von Bedburg-Hau nach Kleve. Auf diesen Straßen werden sie fahren.

Am Dienstag sollten sich die Berufspendler in Kleve doch überlegen, lieber aufs Fahrrad zu steigen. Die Landwirte haben für den Berufsverkehr einen großen Traktorkorso mit 50 Teilnehmern angekündigt. Sie werden von Bedburg-Hau nach Kleve fahren und damit vermutlich den kompletten Berufsverkehr lahmlegen. Die Bauern demonstrieren erneut für den Erhalt ihrer Dieselsubventionen und die KFZ-Steuer-Befreiung.

50 Traktoren werden durch Kleve fahren

Die Demonstration ist zwischen 6 und 9 Uhr angemeldet. In den frühen Morgenstunden starten dann gut 50 Traktoren am Parkplatz der Dietmar-Müller-Sporthalle in Hau (Alte Landstraße). Von hier aus ziehen die Protestler über die Antoniterstraße zur morgens stark befahrenen Felix-Roeloffs-Straße. Dann geht es am Berufskolleg vorbei in Richtung Nassauerallee. Auf dieser Klever Hauptstraße fahren die Traktoren dann auf die Uedemer Straße. Sie fahren nicht in die Kreisstadt ein.

Von der Uedemer Straße geht es dann an der Verkehrsampel auf den Klever Ring. Hier fahren die Bauern am Kreisverkehr McDonalds vorbei und bewegen sich auf dem Ring in Richtung Hagebaumarkt Swertz. An der Kreuzung Tweestrom (ehemals Hotel Cleve) biegen die Trecker ab und bleiben auf dem Klever Ring. Sie überfahren die Spyckbrücke und biegen an der Gruftkreuzung in die Tiergartenstraße ein. Dann geht es in die City.

Mitten ins Zentrum von Kleve

Über die Tiergartenstraße führt dann der Weg auf die Kavarinerstraße und die Hafenstraße – unmittelbar im Zentrum Kleves. Von der Hafenstraße geht es dann auf die Bahnhofstraße und auf die Kalkarer Straße an den Autohäusern vorbei. Von hier aus nehmen sie wieder den Weg auf den Klever Ring.

Danach geht es über die Uedemer Straße und die Straße Schmelenheide in Hau wieder auf die Felix-Roeloffs-Straße. Zum Schluss treffen sich die Landwirte an der Dietmar-Müller-Sporthalle in Hau.

