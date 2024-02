Goch: Bürgerbegehren hat mehr als genug Unterschriften

Lars Wagner, Markus Laszlo und Bernd Thönnesen übergaben im Januar die Unterschriften im Ratssaal an Kerstin Rupin-Friedrichs und Bettina Gansen (von links).

Goch Das Bürgerbegehren „Rettet die Grundschule im Ort“ aus Kessel hat das Quorum erreicht. Wie es jetzt im Rat der Stadt Goch weitergeht.

Das Bürgerbegehren „Rettet die Grundschule im Ort“ hat 3122 gültige Unterstützungsunterschriften erhalten. 2036 Unterschriften waren notwendig, um das erforderliche Quorum von sieben Prozent der wahlberechtigten Gocher Bürgerschaft zu erreichen. Damit ist die geforderte Unterschriftenzahl wie erwartet deutlich übertroffen worden. Insgesamt hat die Stadt Goch auf 1004 abgegebenen Listen 3579 Unterschriften gezählt, somit waren 457 Unterschriften ungültig.

Entscheidung in der Ratssitzung am 5. März

Der Rat der Stadt Goch wird nun in seiner Sitzung am Dienstag, 5. März, über das Bürgerbegehren beraten. Zunächst wird die Zulässigkeit abschließend festgestellt. In einem weiteren Schritt muss der Rat entscheiden, ob er dem Begehren der Bürgerinitiative nachgibt oder einen Termin für einen Bürgerentscheid binnen der nächsten drei Monate bestimmt.

