Kreis Kleve: IG Bau fordert 500 Euro mehr. Zu bescheiden?

Die IG Bau fordert 500 Euro mehr für Arbeiter in der Baubranche.

Kreis Kleve In diesem Monat starten die Tarifverhandlungen für den Bausektor. Die IG Bau fordert 500 Euro mehr für alle. Arbeitszeit ist kein Thema

Die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt legt jetzt ihre Forderungen für die anstehenden Tarifverhandlungen vor. Für die 3540 Arbeitsplätze im Kreis Kleve sollen am Ende 500 Euro mehr im Monat im Portemonnaie landen. „Es geht um einen Fixbetrag für alle: um 500 Euro pro Monat mehr im Portemonnaie. Egal, ob für den Bauhelfer oder für den Polier – für den Kranführer, Straßenbauer oder für die Büroangestellte im Bauunternehmen“, sagt Karina Pfau, Bezirksvorsitzende der IG Bau Duisburg-Niederrhein.

40-Stunden-Woche ist kein Thema

Verglichen mit den Lohnforderungen in anderen Branchen mutet die Forderung der IG-Bau schon fast moderat an. Schließlich gilt in der Branche nach wie vor die 40-Stunden-Woche als normal. Die bundesweiten Tarifverhandlungen für das Bauhauptgewerbe starten am Donnerstag, 22. Februar.

Gewerkschaftssekretärin Ivelina Ivanova erklärt der NRZ, dass die Forderungen von den Mitgliedern selbst aufgestellt werden. Im November habe man mehrere Bezirksverbandsversammlungen durchgeführt und die Forderungen der Mitglieder aufgenommen. Die Bundestarifkommission hat dann diese Forderungen für Gesamtdeutschland formuliert. „Es lag an den Mitgliedern“, sagt Ivanova. Das Thema Arbeitszeit spielt erstaunlicherweise keine Rolle. Obwohl am Bau nach wie vor die 40-Stunden-Woche als normal gilt. 38 Stunden in der Winterzeit und 41 Stunden im Sommer.

Zehn bis zwölf Prozent mehr für einen Polier

Ivanova weist darauf hin, dass die 500 Euro auch für Auszubildende gelten sollen. Diese erhalten im ersten Lehrjahr nur 900 Euro. Für normale Lohngruppe spreche man von einer Lohnerhöhung von kanpp 15 Prozent. Ein Polier wurde zehn bis 12 Prozent mehr erhalten.

„Wichtig ist, dass alle Lohntüten demnächst um den gleichen Euro-Betrag dicker werden. Das bringt gerade denen einen ordentlichen Schub, die bislang weniger auf dem Bau verdienen“, so die Bezirksvorsitzende Pfau in einer Presseerklärung. Wer auf dem Bau bei Wind und Wetter arbeite, mache einen harten Job. Das Lohn-Plus sei deshalb vor allem auch eine Frage des Respekts.

IG-Bau fordert bessere Bezahlung

Über zu wenig Arbeit könne sich der Bau übrigens nicht beklagen. Im Gegenteil: „Ob in der Infrastruktur, beim Wohnungsbau oder der Energiewende – der Bau hat gut zu tun, um Deutschland für die Zukunft fit zu machen. Wer will, dass Bauarbeiter weiter zur Stange halten und volle Kraft auf den Baustellen geben, der muss sie jetzt auch besser bezahlen“, so die IG BAU Duisburg-Niederrhein.

Für Carsten Burckhardt als Verhandlungsführer der IG BAU ist das Lohn-Plus vor allem auch eine Frage der „Job-Attraktivität der Branche“: „500 Euro mehr im Portemonnaie – das ist der Lohn-Magnet, den der Bau jetzt braucht. Sonst laufen ihm die Leute weg. Die Bauarbeiter wissen schließlich genau, was woanders los ist – was da zu holen ist.“ Burckhardt ist im Bundesvorstand der IG BAU für die Bauwirtschaft zuständig. Am Verhandlungstisch trifft er auf die Tarifpartner vom Bauhandwerk und von der Bauindustrie.

