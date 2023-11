Bahnstrecke Oberhausen Emmerich: Wieder Vollsperrung – Infos

Niederrhein. Auf der Zugstrecke zwischen Oberhausen und Emmerich kommt es ab Freitag, 24. November, zur nächsten Sperrung. Die Folgen für RE5, RE19 und RE49.

Wieder eine Vollsperrung. Wegen des Ausbaus der Betuwe-Linie zwischen Oberhausen, Wesel, Dinslaken und Emmerich kommt es auf der Bahnstrecke am Niederrhein wieder zu Einschränkungen.

Los geht es am Freitagabend, 24. Dezember. Betroffen sind die Regionalexpress-Linien RE 5, RE 19 und RE 49.

Wir geben an dieser Stelle einen aktuellen Überblick über Sperrungen, Zugausfälle und Schienenersatzverkehr.

In den kommenden Wochen müssen sich Pendlerinnen und Pendler am Niederrhein auf der Bahnstrecke zwischen Emmerich und Oberhausen wieder auf Sperrungen und Zugausfälle einstellen: Die nächste Totalsperrung steht an.: Vom Freitagabend, 24. November, bis Sonntagabend, 3. Dezember, ist der gesamte Abschnitt für den Zugverkehr gesperrt. Danach folgt eine eingleisige Sperrung bis Freitagabend, 8. Dezember. Hintergrund ist erneut der Ausbau der Betuwe-Linie. Wie die Deutsche Bahn mitteilte, arbeitet das Projektteam diesmal unter anderem zeitgleich an Brücken, Weichen, Oberleitung, Lärmschutzwänden und Bahnübergängen. Darüber hinaus stehen auch Kampfmittelsondierungen, Kabelarbeiten sowie Vegetationsarbeiten entlang der rund 73 Kilometer langen Strecke an.

Welche Ausfälle gibt es bei den Regionalexpress-Linien RE5, RE19 und RE49?

Vom 24. November bis 3. Dezember fällt...

...der RE5 zwischen Oberhausen Hauptbahnhof und Wesel aus

...der RE19 zwischen Oberhausen Hbf und Arnhem Centraal sowie zwischen Wesel und Bocholt aus.

...der RE49 zwischen Oberhausen Hbf und Wesel aus.

Vom 4. Dezember bis 8. Dezember fallen RE5 und RE49 ebenfalls komplett aus, der RE19 soll dann weitgehend ohne Einschränkungen fahren. Die zusätzlichen Züge im Berufsverkehr entfallen jedoch.

Wird es einen Ersatzverkehr zwischen Oberhausen und Emmerich geben?

Als Ersatz verkehren diverse Busse im Schienenersatzverkehr (SEV), heißt es von der Deutschen Bahn. In der ersten Bauphase sind diese Busse unterwegs:

SEV 1 : Busse zwischen Oberhausen und Emmerich (mit allen Unterwegshalten)

: Busse zwischen Oberhausen und Emmerich (mit allen Unterwegshalten) SEV 2 : Schnellbusse zwischen Oberhausen und Arnhem Centraal (NL) mit Unterwegshalten in Wesel, Emmerich, Emmerich-Elten und Zevenaar

: Schnellbusse zwischen Oberhausen und Arnhem Centraal (NL) mit Unterwegshalten in Wesel, Emmerich, Emmerich-Elten und Zevenaar SEV 3 : Schnellbusse (ohne Halt) zwischen Duisburg Hbf und Dinslaken

: Schnellbusse (ohne Halt) zwischen Duisburg Hbf und Dinslaken SEV 4 : Busse zwischen Wesel und Bocholt (mit allen Unterwegshalten)

: Busse zwischen Wesel und Bocholt (mit allen Unterwegshalten) SEV 5: Busse zwischen Oberhausen Hbf und Bottrop (mit allen Unterwegshalten)

Pendlerinnen und Pendler am Niederrhein müssen sich wieder auf einen Schienenersatzverkehr. Foto: Thorsten Lindekamp / FFS

In der zweiten Bauphase sind laut Deutscher Bahn diese Ersatzbusse im Einsatz:

SEV 1: Busse zwischen Oberhausen und Wesel (mit allen Unterwegshalten)

Busse zwischen Oberhausen und Wesel (mit allen Unterwegshalten) SEV 2: Schnellbusse (ohne Halt) zwischen Oberhausen und Wesel

Schnellbusse (ohne Halt) zwischen Oberhausen und Wesel SEV 3: Schnellbusse (ohne Halt) zwischen Duisburg Hbf und Dinslaken

Welche Arbeiten werden auf der Bahnstrecke genau erledigt?

In Oberhausen führen die Expertern der Bahn mehr als 400 Bohrungen für Kampfmittelsondierungen durch. Die Bohrungen sind nötig, um metallische Gegenstände, wie beispielsweise Kampfmittel aus dem Zweiten Weltkrieg, im Boden ausschließen zu können. Darüber hinaus stehen auf einer Länge von rund 1400 Metern Oberleitungsarbeiten an: Dabei bauen Fachleute alte Mastfundamente zurück und stellen neue Fundamente her.



Auch in Dinslaken und Voerde nutzt das Projektteam die Bauphase für diverse Arbeiten: An der Hochstraße sowie an der Hedwigstraße in Dinslaken entstehen Stützwände für künftige Lärmschutzwände. Zudem arbeiten die Bauteams zwischen der Jägerstraße und dem Bahnhof Dinslaken für die neue Oberleitungsanlage und gründen zeitgleich Fundamente für neue Signale. Während der Bauphase (ab 27. November) wird zudem der Bahnübergang „Holtener Straße“ dauerhaft für den PKW-Verkehr geschlossen. Fußgänger und Fahradfahrer können den Bahnübergang weiter nutzen. Zukünftig entsteht hier eine Brücke für Fußgänger sowie den Fahrradverkehr.

Auch im Bereich Voerde wird der Betuwe-Ausbau fortgesetzt. Foto: Markus Weissenfels / FFS

In Voerde baut das Team den bereits seit Spätsommer geschlossenen Bahnübergang „Schwanenstraße“ vollständig zurück. Am Haltepunkt in Voerde finden weiterhin Bahnsteigarbeiten statt. Zudem arbeiten Fachexperten an der Eisenbahnüberführung (EÜ) Rönskenstraße sowie der EÜ Hammweg für die neuen Lärmschutzwände. Darüber hinaus stehen in Dinslaken und Voerde neben Kampfmittelsondierungen auch Vegetationsarbeiten an.



In Wesel konzentrieren sich die Bautrupps insbesondere auf Vorarbeiten für den Neubau der EÜ Lippe. Während der Bauphase finden u.a. Vorarbeiten für den Bau der neuen Widerlager sowie des neuen Stahlüberbaus statt. In den kommenden Wochen wird zudem vor Ort ein großer Portalkran aufgebaut, der die neue Brücke künftig Stück für Stück vor Ort zusammensetzen wird. Nachdem das Team im letzten Monat die Bauarbeiten an der Brücke der Willy-Brandt-Straße (B8) erfolgreich beendet hat, finden hier noch letzte Restarbeiten statt. Zusätzlich sind Weichenarbeiten im Bahnhof Wesel geplant.



In Mehrhoog stehen insbesondere Kampfmittelsondierungen auf dem Bauprogramm. Zusätzlich verlegen Fachleute neue Kabel und führen – im Rahmen der aktuell laufenden Vegetationsperiode – Rückschnittarbeiten durch. In Rees-Haldern bündelt das Projektteam mehrere Arbeiten im Bereich der EÜ Bahnhofstraße sowie des Haltepunkts in Haldern: Hierzu zählen u.a. Arbeiten für die neue Schallschutzwand, Betonierarbeiten für die neue EÜ sowie Bahnsteigarbeiten. Zusätzlich finden während der Bauzeit Erd- und Tiefbauarbeiten zwischen Alt-Sonsfeld und der Bahnhofstraße statt. Darüber hinaus sind auch in Rees-Haldern Kampfmittelsondierungen geplant. Auch in Empel-Rees finden vorwiegend Kampfmittelsondierungen statt. Zusätzlich bündelt das Team hier Kabelarbeiten in der Nähe des Bahnhofs sowie Vegetationsarbeiten entlang der Strecke.



In Emmerich liegt der Fokus ebenfalls auf Kampfmittelsondierungen. Zeitgleich finden auch hier Vegetationsarbeiten entlang der Strecke statt. In Emmerich-Elten versetzen die Bautrupps zudem ein Signal näher an den Bahnübergang Emmericher Straße, um die Schließzeiten des Übergangs für Verkehrsteilnehmer zu reduzieren.

Wo halten RE 19, RE 5, und RE 49?

Die Fahrpläne der Linien RE 5, RE 19 und RE 49 beinhalten alle Bahnhöfe und Haltepunkte an der Strecke zwischen Wesel und Oberhausen Hauptbahnhof (Hbf). Auf diesem Abschnitt halten sie in Wesel, Friedrichsfeld, Voerde, Dinslaken, Oberhausen-Holten, Oberhausen-Sterkrade und Oberhausen Hbf. Der RE 19 fährt von Wesel noch bis Emmerich und Arnheim, von Oberhausen über Duisburg nach Düsseldorf. Der RE 5 ist auf dem gesamten Linienverlauf zwischen Koblenz und Wesel unterwegs und hält unter anderem in Köln und Bonn. Der RE 49 verkehrt zwischen Wesel und Wuppertal und macht unter anderem einen Stopp in Essen.

Wann ist die Betuwe-Linie fertig?

Das Projekt wird die Pendlerinnen und Pendler noch über Jahre begleiten. Die Deutsche Bahn kann derzeit keine genaue Angabe darüber machen, wann der deutsche Teil der Betuwe-Linie zwischen den Niederlanden und Deutschland fertiggestellt sein wird. Laut der Antwort des Verkehrsministeriums NRW auf eine Anfrage der SPD befinden sich aktuell vier von insgesamt zwölf Planfeststellungsabschnitten auf der 72 Kilometer langen Strecke im Bau. Die endgültige Fertigstellung hänge von verschiedenen Faktoren ab und könne derzeit noch nicht konkret abgeschätzt werden, heißt es in einem Bericht der Deutschen Verkehrszeitung. In den kommenden Jahren sind weitere massive Sperrungen auf der Strecke geplant.

Wie viel kostet ein Ticket von Wesel nach Oberhausen?

Die Kosten für ein Ticket basieren auf den Tarifgebieten, Waben und Kurzstrecken. In der Regel entspricht ein Tarifgebiet einer Stadt oder mehreren kleinen Städten/Gemeinden und setzt sich aus einer oder mehreren Waben zusammen. Jede Verbindung innerhalb des VRR-Gebiets ist einer spezifischen Preisstufe zugeordnet. Für die Strecke Wesel-Oberhausen zahlen Fahrgäste für ein 24-Stunden-Ticket für eine erwachsene Person 15,60 Euro.

Neben der Kurzstrecke gibt es die Preisstufen A, B, C und D. Kinder unter sechs Jahren fahren kostenlos, während Kinder im Alter von sechs bis 14 Jahren von ermäßigten Ticketpreisen profitieren. Die entsprechenden Preise können Fahrgäste aus einer online verfügbaren Preistabelle entnehmen. Wer ein Deutschlandticket besitzt, für den fallen keine Ticket-Kosten an.

Kann man mit dem 49-Euro-Ticket im RE fahren?

Ja, das Deutschland-Ticket ermöglicht die Nutzung in ganz Deutschland in allen Nahverkehrszügen wie RB, RE, S-Bahn-Zügen (SPNV) und zusätzlich in öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen, Straßenbahnen, U-Bahnen usw. Für Fernverkehrszüge, wie IC, ICE oder EC gilt das 49-Euro-Ticket jedoch nicht.

Haben RE 5, RE 19 und RE 49 Toiletten?

Im Regionalverkehr gibt es in den Zügen ein behindertengerechtes WC und in den fünfteiligen Zügen zusätzlich ein weiteres Standard-WC. Die drei Regionalexpress-Linien sind daher mit Toiletten ausgestattet.

Haben RE 5, RE 19 und RE 49 W-Lan?

Die Linie RE5 verfügt sowohl über freies W-Lan als auch über Steckdosen am Platz. Im August 2020 kündigte der VRR an, dass unter anderem die Linie RE19 auch mit W-Lan ausgestattet wird. Im RE49 haben die Fahrgäste bereits seit Ende 2019 einen W-Lan-Zugriff.

