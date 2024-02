Moers. Ein Vergleichsportal hat zahlreiche Bewertungen von italienischen Restaurants in Moers ausgewertet. Das sind die besten Italiener der Stadt.

Wer in Moers auf kulinarische Reise in die italienische Küche gehen möchte, kann sich auf eine Vielzahl von gastronomischen Angeboten freuen. Die italienischen Restaurants in Moers können mit ihrer authentischen Küche und ihrem einladenden Ambiente die Herzen der Besucherinnen und Besucher erobern. Die Liste hat allerdings keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Basierend auf den Bewertungen und Erfahrungen der Gäste hat das Portal „Wer kennt den Besten“ die besten italienischen Restaurants in Moers ermittelt. Hier sind die Top 7.

Rosa‘s Stübchen

Mit einer Gesamtbewertung von 4,46 Sternen steht Rosa‘s Stübchen an der Neukirchener Straße 4, in der Liste der besten italienischen Restaurants in Moers auf Platz 7. Insgesamt haben 257 Gäste auf vier Portalen, darunter TripAdvisor und Google, das Restaurant bewertet. Neben Pasta, Fleischgerichten und Pizza bietet das Restaurant auch Suppen und Salate. Gelobt wurde von den Besucherinnen und Besucher unter anderem das Restaurant, die Tagesgerichte und die Vorspeisen. Geöffnet ist Rosa‘s Stübchen jeden Tag von 12 bis 22 Uhr, nur am Dienstag öffnet das Restaurant erst ab 17 Uhr. Hier ist die Speisekarte.

Kastanienhof Restaurant und Biergarten

Auf sechs Portalen haben das Restaurant insgesamt 636 Gäste bewertet. Damit bekommt das Kastanienhof-Restaurant 4,48 Sterne. In diesem Familienbetrieb, der von einem erfahrenen italienischen Gastronomen geleitet wird, können Besucherinnen und Besucher in freundlicher Atmosphäre die gehobene italienische Küche genießen. Laut dem Portal „Wer kennt den besten“ waren Gäste unter anderem mit dem Essen, der Qualität und der Sitzmöglichkeiten sehr zufrieden. Geöffnet ist das Kastanienhof-Restaurant auf der Vinngrabenstraße 38 von Montag bis Samstag von 17 bis 22 Uhr. Sonntag und Feiertage ab 12 Uhr. Dienstag ist ein Ruhetag. Die Speisekarte und weitere Infos: www.kastanienhof-moers.info

Pizzeria Diana

4,50 Sternen hat die Pizzeria Diana auf der Hülsdonker Straße 7 in Moers bekommen. Insgesamt haben 160 Gäste auf vier Portalen das Restaurant bewertet. Besonderes waren die Besucherinnen und Besucher mit der Pizza und dem Service zufrieden. Neben Nudelgerichten bietet das Restaurant auch verschiedene Arten von Pizzen sowie Salate. Geöffnet ist die Pizzeria Diana jeden Tag von 11.30 bis 23 Uhr. Hier ist die Speisekarte https://www.speisekarte.de/partner/11880/menu/190362

In den italienischen Restaurants in Moers bekommt man natürlich eine große Auswahl an Pizzen (Symbolfoto). © DPA Images | Arno Burgi

Eatalio

5880 Bewertungen hat Eatalio auf zwei Portalen bekommen. Damit erreicht es einen Bewertungsdurchschnitt von 4,49 Sternen. „Das Buffet im Eatalio in Dortmund sowie in Moers bietet eine riesige und abwechslungsreiche Auswahl an italienischen Speisen“, heißt es auf der Homepage. Damit sollen die Besucherinnen und Besucher ein Stück italienische Lebensfreude im Restaurant genießen. Angeboten werden neben Spaghetti und Gambas auch Steak und Lachs-Gerichte. Das Restaurant befindet sich auf der Franz-Haniel-Straße 18 in Moers. Geöffnet ist es am Donnerstag von 17 bis 22 Uhr, Freitag bis 22.30 Uhr, Samstag von 16.30 bis 22.30 und Sonntag von 14 bis 21.30 Uhr. Weitere Infos und die Speisekarte: https://www.eatalio.de/

Trattoria Emma

Nach eigenen Angaben steht die Trattoria Emma für hausgemachte Spezialitäten, einzigartiges Ambiente und italienische Tradition, welche im Restaurant neu und modern definiert wird. Mit einer Gesamtbewertung von 4,56 Sternen hat es das Moerser Restaurant in die Liste der besten italienischen Restaurants der Stadt geschafft. Insgesamt haben 203 Gäste das Restaurant auf drei Portalen bewertet. Sehr zufrieden waren Besucherinnen und Besucher unter anderem mit der Qualität des Essens. Die Trattoria Emma befindet sich auf der Germendonks Kamp 37 in Moers–Meerbeck. Geöffnet ist das Restaurant mittwochs bis sonntags sowie an den Feiertagen von 17 bis 23 Uhr. Die Speisekarte und weitere Infos: https://www.trattoria-emma.de/

Ristorante La Fattoria

Auf sechs Portalen haben 519 Gäste das Restaurant bewertet. Damit bekommt Ristorante La Fattoria an der Unterwallstraße 42 in der Moerser Innenstadt einen Bewertungsdurchschnitt von 4,65 Sternen. Neben Suppen und Pizza bietet das Restaurant seinen Gästen Salate, Fleisch- sowie Fischgerichte an. Für die kleinen Gäste gibt es außerdem kleine Pizzen, kleine Schnitzel, aber auch Nudeln. Geöffnet ist das Restaurant montags bis sonntags von 12 bis 23 Uhr. Dienstags ist Ruhetag. Weitere Infos und die Speisekarte sind hier zu finden: https://la-fattoria.eatbu.com

Espressobar Culinario

Ganz oben auf der Liste der bestbewerteten italienischen Restaurants in Moers steht die Espressobar Culinario. Mit insgesamt 233 Bewertungen auf vier Portalen bekommt das Restaurant 4,74 Sternen. Ob mit Service, Qualität oder Atmosphäre: Die Gäste waren sehr zufrieden im Restaurant. Dort können Besucherinnen und Besucher auf viele Köstlichkeiten aus Bella Italia und auf eine täglich wechselnde Tageskarte zugreifen. Die Espressobar Culinario befindet sich auf der Neustraße 33d in der Moerser Innenstadt. Geöffnet ist das Restaurant mittwochs bis samstags von 11 bis 20 Uhr. Die Speisekarte und weitere Infos gibt es hier: https://culinario-moers.jimdosite.com/

