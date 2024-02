Kamp-Lintfort. Die Schließung der Real-Filiale in Kamp-Lintfort rückt näher. Vorher kündigt das Team noch große Rabattaktionen für Kunden an. Wann es losgeht.

Das Aus für den Mein Real-Markt in Kamp-Lintfort rückt näher. Am 31. März schließt die Filiale an der Moerser Straße 223 endgültig ihre Türen (wir berichteten). Zuvor startet der Markt ab Montag, 26. Februar, mit dem Ausverkauf des Warensortiments. Für Kundinnen und Kunden könnten dann, solange der Vorrat reicht, viele Produkte mit reduzierten Preisen erwerben, heißt es in einer Ankündigung des Unternehmens. „Wir rechnen damit, dass besonders in den stark nachgefragten Sortimenten die Angebote schnell vergriffen sein werden“, sagt Geschäftsleiterin Anna Kusmitsch.

