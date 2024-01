Glatteis in Moers: Zahlreiche Unfälle auf Autobahnen

Moers Das Glatteis in Moers und Umgebung hat zu zahlreichen Unfällen geführt. Die Moerser Feuerwehr spricht von mehreren Verletzten. Der DWD warnt.

Das Glatteis in Moers hat am Donnerstagabend (11. Januar) für zahlreiche Unfälle auf den Autobahnen A 40 und A 57 gesorgt. Wie die Moerser Feuerwehr mitteilt, waren die Einsatzkräfte zwischen 20.30 und 0 Uhr an sieben Unfallstellen auf den Autobahnen tätig.

„Insgesamt fordert das Blitzeis 13 verletzte Personen, in Summe waren etwa 20 Fahrzeuge beteiligt“, heißt es in einer Mitteilung. Schwer- sowie Leichtverletzte Personen aus den Fahrzeugen konnten teilweise nur in Schrittgeschwindigkeit in Krankenhäuser gebracht werden.

Glatteis in Moers: Unfälle auf der A 40 und der A57

Die eigentlichen Einsatzstellen wurden oftmals nicht erreicht, da sich auf dem Weg weitere Unfälle ereignet hatten, heißt es weiter. „Auf der A40 zwischen den Anschlussstellen Moers-Ost und Neukirchen-Vluyn kam es zu fünf Einsatzstellen, zwei weitere gab es auf der A57 zwischen Moers-Hülsdonk und dem Autobahnkreuz Kamp-Lintfort“, so die Feuerwehr. Hinzu kamen weitere Unfälle ohne Personenschäden.

Lesen Sie hier: Winterdienst in Moers und Umland - So sind Städte vorbereitet

In sozialen Netzwerken beschreiben Nutzer die Lage auf der A 40 am Donnerstagabend. Die Unfälle haben den Verkehr zum Erliegen gebracht. „Stehe seit zwei Stunden drin, hier tut sich nichts“, heißt es etwa in einem Kommentar.

Zu Abarbeitung waren die Hauptwache, die Einheit Hülsdonk der Freiwilligen Feuerwehr sowie zahlreiche Rettungsmittel aus Moers un Umgebung erforderlich. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt auch im Berufsverkehr am Freitagmorgen (12. Januar) vor eisglatten Straßen in weiten Teilen Nordrhein-Westfalens.

Weitere aktuelle Nachrichten aus Moers, Kamp-Lintfort und Neukirchen-Vluyn:

Täglich wissen, was in Moers und Umgebung passiert: Hier kostenlos für den NRZ-Moers-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Umland